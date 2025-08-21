Cerrar X
Pemex cerrará 2030 con deuda de US$77,000 millones: Federación

Claudia Sheinbaum estableció como meta reducir la deuda de Pemex a $77.3 mil millones de dólares para 2030, destacando que la empresa es rentable

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno se ha trazado la meta de cerrar el año 2030 con la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) en $77 mil 300 millones de dólares, como parte de su estrategia para sanear las finanzas de la empresa productiva del Estado.

Actualmente, la deuda de Pemex asciende a $90 mil millones de dólares, Sheinbaum explicó que durante su administración se busca recortarla progresivamente hasta alcanzar los $88.8 mil millones de dólares al cierre de 2025 y llegar a los $77.3 mil millones de dólares para 2030.

“Pemex es una empresa rentable, pero enfrenta la pesada herencia de la deuda acumulada en gobiernos anteriores. Nuestra responsabilidad es estabilizar sus finanzas y asegurar su futuro”, afirmó.

De acuerdo con datos oficiales, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto la deuda de Pemex aumentó en $63 mil millones de dólares, alcanzando los $105 mil millones de dólares en 2018.

Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, esa cifra se redujo en 32 mil mdd, hasta ubicarse en los niveles actuales.

La mandataria recalcó que parte de su estrategia es redistribuir vencimientos para evitar presiones anuales. Este 2025, por ejemplo, Pemex enfrentaba pagos cercanos a $300 mil millones de pesos, pero mediante operaciones de Hacienda se reprogramaron para garantizar liquidez.

Ingresos petroleros y retos de inversión

Además, recordó que Pemex aporta $1.6 billones de pesos al erario en ingresos petroleros, aunque la compañía debe destinar una parte considerable a exploración, producción, mantenimiento del sistema energético y pago de deuda.

“El reto es que además de pagar intereses y capital, Pemex tiene que seguir invirtiendo en mantener su infraestructura, que es muy grande y costosa”, puntualizó.

Refinerías y petroquímica: la apuesta al futuro

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal, destacó que México ya cuenta con ocho refinerías en operación, lo que garantiza que la mayor parte de la gasolina y diésel que se consume en el país sea de producción nacional.

También informó avances en fertilizantes y petroquímica, como la reactivación de una planta que llevaba varios años detenida.

“Ya está funcionando y vamos a invertir para que opere al máximo”, aseguró.

 

 

 


