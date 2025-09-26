Cerrar X
Nacional

Pide Presidencia investigar delitos ligados a La Luz del Mundo

Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno no contempla retirar el registro a la iglesia La Luz del Mundo, pese a los recientes arrestos de 38 personas

  • 26
  • Septiembre
    2025

Tras el arresto de 38 personas presuntamente vinculadas a la iglesia La Luz del Mundo, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el gobierno federal no plantea cancelar el registro de la congregación religiosa.

En conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria señaló que el eje de acción del Estado debe centrarse en la investigación y persecución de delitos, no en criminalizar la fe de miles de fieles que profesan esa religión sin fines ilícitos.

“Lo que hay que perseguir es el delito, eso es importante. Tendría que revisarse, pero hay miles de personas que pertenecen a esta iglesia y muchas son de buena voluntad. En todo caso, corresponde a la Secretaría de Gobernación hacer esa revisión”, declaró.

La declaración de Sheinbaum se da luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmara que investiga a los 38 detenidos y al exregidor de Xalapa, Juan Vergel Pacheco, actualmente prófugo de la justicia y señalado de mantener vínculos con La Luz del Mundo.

Los arrestos ocurrieron en distintos operativos donde se les acusa de delitos relacionados con corrupción y abusos de confianza.

Por su parte, la FGR detalló que se analizan sus nexos con estructuras de poder locales y su posible participación en actividades ilícitas que podrían alcanzar a otros niveles políticos y religiosos.

El caso Naasón Joaquín García

Cabe señalar que dicha polémica se suma al proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos el líder de la congregación, Naasón Joaquín García, condenado a 16 años de prisión por delitos sexuales contra menores de edad.

Pese a ello, la iglesia ha mantenido actividades en México y asegura que los señalamientos contra su máximo dirigente no deben extenderse a la comunidad de creyentes.

“La fe no se persigue”

Sheinbaum reiteró que su gobierno mantendrá una línea clara: “El delito se persigue, no la fe”.

En este sentido, subrayó la importancia de que la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección de Asociaciones Religiosas, revise la situación legal de la organización y garantice el respeto tanto a la ley como a los derechos de los creyentes.


