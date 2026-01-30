Podcast
Coahuila

Refuerzan Fiscalía de las Mujeres con equipo especial en Coahuila

La fiscal Katy Salinas Pérez destacó que esta entrega no tiene precedente reciente y responde directamente a la reforma legal impulsada por el gobernador

  30
  Enero
    2026

Con una inversión superior a los 20 millones de pesos, el Gobierno de Coahuila entregó 28 unidades vehiculares y equipo especializado a la Fiscalía para las Mujeres y la Niñez, con el objetivo de fortalecer la atención a víctimas de violencia y mejorar la capacidad de investigación de delitos sexuales contra mujeres, niñas y niños.

La fiscal Katy Salinas Pérez destacó que esta entrega no tiene precedente reciente y responde directamente a la reforma legal impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, que dio origen a esta área especializada junto con un presupuesto específico para su operación.

IMG_6521.jpeg

“Hoy no solo se fortaleció la existencia de esta fiscalía, sino que se le dotó de herramientas reales. No había unidades suficientes ni material químico para garantizar investigaciones científicas en delitos sexuales; ahora está cubierto todo el año”, afirmó la fiscal.

De acuerdo con la información oficial del evento, los recursos permitieron la adquisición de 28 vehículos —nueve camionetas y 17 sedanes—, además de equipo pericial y de cómputo, lo que permitirá mejorar la respuesta inmediata, el seguimiento de medidas de protección y la atención integral a víctimas.

Salinas Pérez subrayó que el fortalecimiento no es solo logístico, sino técnico, al permitir qué médicas, criminólogos, criminalistas y policías cuenten con mejores condiciones para realizar su labor. “Eso es justicia más cercana y cada vez más científica”, señaló.

IMG_6532.jpeg

La entrega se realizó en el Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres, en Saltillo, como parte del fortalecimiento del modelo estatal de atención a la violencia, que incluye monitoreo, seguimiento y protección permanente a mujeres, niñas y niños en situación de riesgo.

Autoridades estatales destacaron que estas acciones buscan garantizar investigaciones más eficaces, atención especializada y mayor confianza de las víctimas al momento de denunciar.


