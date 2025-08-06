Prepara Sheinbaum su Primer Informe de Gobierno: faltan detalles

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este miércoles que será el próximo lunes 1 de septiembre cuando presente su Primer Informe de Gobierno desde Palacio Nacional, sede oficial del Poder Ejecutivo federal.

“El primero de septiembre vamos a hacer aquí un informe, es un lunes, el informe de los primeros 11 meses de gobierno y una visión hacia adelante”, afirmó la mandataria durante su conferencia matutina.

La presentación de este informe coincide con la rendición tradicional que, por ley, debe entregar el Ejecutivo ante el Congreso de la Unión.

Aunque la entrega oficial es documental, Sheinbaum optará por una presentación pública en Palacio Nacional, tal como lo hicieron sus antecesores.

Embellecen Palacio Nacional para el evento

En días previos, Palacio Nacional ha sido sometido a trabajos especiales de embellecimiento, los cuales incluyen mantenimiento de áreas históricas y restauración de espacios clave. Esto, como parte de los preparativos logísticos y simbólicos del evento presidencial.

Desde el 31 de julio, Sheinbaum había informado que dedicaría ese fin de semana a trabajar en la elaboración del informe junto a su gabinete, motivo por el cual permaneció en la capital del país.

Informe y toma de protesta en la Corte

La presidenta también reveló que ese mismo día podría asistir a la toma de protesta de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los primeros que serán electos por voto ciudadano, de concretarse la reforma judicial en curso.

Aunque aún no recibe una invitación formal, adelantó que su equipo está analizando cómo ajustar los horarios del Informe con dicho acto protocolario.

“Ayer Hugo dijo que sí iba a ir”, añadió, en referencia al secretario de Gobernación, Hugo López-Gatell.

Cabe señalar que el Informe de Gobierno es un instrumento de transparencia, mediante el cual el Ejecutivo federal rinde cuentas sobre el estado general del país y los resultados alcanzados en áreas como seguridad, economía, salud, educación y desarrollo social.

