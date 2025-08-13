Presenta Sheinbaum 'Kutsari' para impulsar la producción de chips

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó avances en los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico contemplados en sus 100 compromisos de gobierno, entre los que destaca el Centro Nacional de Diseño de Semiconductores "Kutsari", iniciativa para diseñar y fabricar semiconductores mexicanos.

Este centro cuenta con tres unidades de diseño ubicadas en Cholula (Puebla), Guadalajara (Jalisco) y Hermosillo (Sonora), enfocadas en llevar la investigación científica al desarrollo de soluciones tecnológicas para la industria y la vida cotidiana.

Edmundo Antonio Gutiérrez Domínguez, coordinador del proyecto y director de INNOVA Bienestar, informó que la innovación lograda ha permitido transformar el trabajo académico en prototipos listos para su uso.

Uno de los avances más destacados es un chip que mide creatinina en saliva, útil para el diagnóstico y monitoreo de enfermedades renales.

Este desarrollo combina la experiencia del Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV) en materiales y del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) en diseño electrónico.

Por su parte, Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, explicó que el proyecto Kutsari se fundamenta en los principios de la mecánica cuántica, y junto al auto eléctrico nacional Olinia, forma parte de una estrategia que vincula ciencia y tecnología con bienestar social.

“El objetivo es que México deje de ser solo consumidor de tecnología y se convierta en productor y exportador de soluciones con alto valor agregado”, afirmó.

Cabe señalar que "Kutsari" colabora con empresas y centros tecnológicos de Asia y Europa para fortalecer su competitividad en el mercado global.

Se prevé que en diciembre de 2025 se firme un contrato con la empresa mexicana Circuify Semiconductors para concretar el primer diseño comercial, además de acuerdos para ampliar aplicaciones y mercados.

Puebla, primer punto de arranque

El coordinador anunció que la unidad de Cholula está lista para inaugurarse, mientras que en Jalisco se trabaja junto con el Cinvestav Guadalajara para habilitar el espacio de operaciones.

“En Puebla estamos listos para la inauguración, lo van a ver en las siguientes imágenes. En Jalisco estamos trabajando de manera articulada con el Cinvestav Guadalajara; ya tenemos un espacio disponible para empezar a trabajar", dijo.

En Guadalajara, "Kutsari" trabajará en conjunto con el Cinvestav para habilitar un espacio de operaciones.

“Jalisco es un polo de la industria de la electrónica y los semiconductores en general”, explicó Gutiérrez, resaltando la colaboración con el sector industrial para unir talento académico e innovación.

Tres polos estratégicos de tecnología

Gutiérrez Domínguez detalló que entre febrero y julio se establecieron las bases de colaboración con los tres gobiernos estatales, resaltando que Puebla fue elegida por su sólida base académica en diseño de semiconductores y su tradición cultural milenaria.

“En estos tres lugares tenemos más de cuatro décadas de experiencia en investigación y desarrollo tecnológico”, destacó.

Mientras que en Hermosillo, Sonora, se firmó un convenio para instalar la unidad en la Universidad de Sonora.

La elección de este estado responde a su estrecha relación con Arizona, donde la industria de semiconductores vive un crecimiento acelerado.

“Comenzaremos en este mes de agosto con un programa de capacitación acelerada, no solamente para los investigadores que se están uniendo en Sonora, sino para otros, así como estudiantes de todo el país”, adelantó Gutiérrez.

El coordinador destacó que es la primera vez que, gracias a la decisión política del Gobierno Federal y la colaboración de varios estados, se logra vincular el conocimiento académico con la industria para fortalecer la producción nacional de semiconductores.

