Sheinbaum celebra diálogo Cuba-EUA y confirma ayuda humanitaria

Durante la conferencia matutina de este viernes desde Manzanillo, Colima, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su respaldo a las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba, tras el anuncio realizado por el mandatario cubano Miguel Díaz‑Canel.

La mandataria señaló que México mantendrá su postura histórica de promover el diálogo diplomático y la resolución pacífica de conflictos.

“Siempre México va a promover la paz, el diálogo diplomático y, en particular, frente a esta injusticia que se ha cometido desde hace muchos años al pueblo de Cuba”, afirmó.

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México insiste en el fin del bloqueo

Sheinbaum subrayó que el embargo económico impuesto por Estados Unidos ha generado dificultades para la población cubana, por lo que consideró fundamental avanzar en un proceso de diálogo entre ambas naciones.

“Es indispensable que haya este diálogo”, sostuvo.

Además, reiteró que la política exterior mexicana está guiada por principios constitucionales como la autodeterminación de los pueblos y la cooperación solidaria.

“México va a seguir apoyando por todas las vías al pueblo cubano, no solamente por ayuda humanitaria, sino porque nuestra Constitución establece la autodeterminación y la búsqueda de la paz”, señaló.

Desmienten venta de ayuda mexicana

Durante su intervención, la jefa del Ejecutivo también rechazó versiones difundidas en medios sobre una supuesta venta de la ayuda humanitaria enviada desde México.

“Se dijo que el gobierno de Cuba estaba vendiendo la ayuda humanitaria que llegaba de México, cosa que es absolutamente falsa”, afirmó.

Indicó que existen múltiples testimonios e imágenes del agradecimiento de ciudadanos cubanos que han recibido los apoyos directamente en sus hogares.

Continúa envío de apoyo humanitario

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo Federal confirmó que México ha enviado tres embarcaciones con ayuda humanitaria y que los envíos continuarán.

Asimismo, explicó que el gobierno analiza alternativas para mantener el suministro de productos y fortalecer el comercio bilateral con la isla.

“Estamos buscando distintas alternativas para poder apoyar y vender también a Cuba”, señaló.

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