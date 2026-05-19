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Nacional

México fortalece liderazgo global en etiquetado alimentario

México reforzó su liderazgo internacional en materia de etiquetado alimentario durante la 49ª sesión del Comité del Codex sobre Etiquetado de los Alimentos

  • 19
  • Mayo
    2026

La Secretaría de Economía encabezó la participación de México en la 49ª sesión del Comité del Codex sobre Etiquetado de los Alimentos (CCFL49), celebrada del 11 al 15 de mayo de 2026 en Ottawa, Canadá, donde el país consolidó su presencia en la construcción de estándares internacionales sobre etiquetado y regulación alimentaria.

El encuentro reunió a gobiernos, organismos internacionales y representantes del sector productivo con el objetivo de armonizar normas globales de etiquetado de alimentos, consideradas clave para facilitar el comercio internacional y brindar mayor certeza regulatoria.

La delegación mexicana fue liderada por Andrea Genoveva Solano Rendón, titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, por instrucción del secretario Marcelo Ebrard.

México frena nuevas reglas para bebidas alcohólicas

Uno de los temas centrales del encuentro fue la discusión sobre posibles normas internacionales para el etiquetado de bebidas alcohólicas.

Durante las deliberaciones, diversos países expusieron preocupaciones relacionadas con duplicidades regulatorias, diferencias legales entre mercados e impactos al comercio internacional, particularmente en productos protegidos por denominaciones de origen.

Al final, no se alcanzó el consenso necesario para iniciar nuevos trabajos normativos internacionales en esta materia.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, evitar estas nuevas disposiciones permitirá prevenir costos de adecuación regulatoria estimados en hasta $277 mil millones de pesos en toda la cadena de valor, incluyendo producción, etiquetado, logística y distribución.

Protección a la industria tequilera

La dependencia federal subrayó que esta decisión también fortalece la estabilidad de la industria tequilera mexicana, considerada uno de los sectores más representativos del país.

Actualmente, la agroindustria del tequila genera alrededor de $4 mil 300 millones de dólares anuales en exportaciones, tiene presencia en más de 120 países y representa el sustento económico de más de 100 mil familias mexicanas.

Otro de los acuerdos relevantes alcanzados en Canadá fue la conclusión del texto de las Directrices sobre Etiquetado Precautorio de Alérgenos (PAL), que será sometido a aprobación final.

Este instrumento establece criterios basados en evidencia científica y evaluación de riesgos para evitar el uso indiscriminado de advertencias precautorias, fortaleciendo la confianza de los consumidores y mejorando la transparencia en los mercados.

En materia de etiquetado de origen y país de cosecha, México también logró avances en disposiciones técnicas para especias, particularmente en productos como el azafrán.

Tras varios años de negociaciones, los países participantes alcanzaron consensos orientados a promover reglas equitativas para el comercio internacional de especias y hierbas culinarias.

Además, se validaron disposiciones que permitirán avanzar proyectos de norma Codex relacionados con productos estratégicos, entre ellos las hojas de curry frescas.

La Secretaría de Economía destacó que la participación mexicana en el CCFL49 permitió defender prioridades nacionales y regionales, evitar impactos adversos sobre el marco regulatorio vigente y fortalecer la competitividad de las cadenas productivas.

Asimismo, señaló que estos avances representan una antesala rumbo a la próxima Comisión del Codex Alimentarius (CAC49), que se celebrará en Ginebra, Suiza.

La dependencia reiteró su compromiso de impulsar estándares internacionales basados en ciencia que garanticen regulación eficaz, mercados transparentes y protección a los consumidores, en línea con la estrategia económica impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.


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