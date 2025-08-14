Cerrar X
Profeco actúa contra Sony ante denuncias sobre la PlayStation

La Profeco emitió requerimientos a la empresa Sony luego de recibir más de un centenar de denuncias ciudadanas relacionadas con la consola PlayStation

  • 14
  • Agosto
    2025

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió requerimientos a la empresa Sony luego de recibir más de un centenar de denuncias ciudadanas relacionadas con la consola PlayStation y su tienda en línea.

De acuerdo con las quejas, en el sitio web de la PlayStation los precios de diversos productos se exhibían únicamente en dólares estadounidenses y sin detallar el monto total a pagar.

Profeco recordó que esta práctica contraviene el artículo 34 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que obliga a que los precios se muestren en idioma español, en moneda nacional y en términos comprensibles y legibles.

La norma también permite que, de forma adicional, puedan presentarse en otro idioma o sistema de medida.

Asimismo, la dependencia subrayó que, conforme al artículo 7 Bis de la misma Ley, el proveedor debe mostrar de manera visible el precio final, incluyendo todos los cargos, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), comisiones, intereses, seguros u otros costos adicionales, sin importar si la compra se realiza al contado o a crédito.

Profeco informó que las más de 100 denuncias recibidas están siendo atendidas y exhortó a los consumidores afectados por irregularidades en la compra de productos PlayStation a formalizar su queja mediante las siguientes vías:

  • Correo electrónico: denunciapublicitaria@profeco.gob.mx y denunciasprofeco@profeco.gob.mx
  • Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 (CDMX) y 800 468 8722 (interior de la República)
  • Redes sociales: X (@AtencionProfeco y @Profeco) y Facebook (ProfecoOficial)

La autoridad advirtió que vigilará que Sony cumpla con la legislación para garantizar los derechos de los consumidores en México.


