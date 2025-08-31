Cerrar X
Nacional

¿Quiénes son los nuevos ministros de la Suprema Corte?

Este lunes 1 de septiembre entrarán en funciones los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras ser elegidos por voto popular

  • 31
  • Agosto
    2025

El Poder Judicial en México está a punto de dar un giro histórico. Este lunes 1 de septiembre entrarán en funciones los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los primeros en ser elegidos por voto popular en las elecciones judiciales del pasado 1 de junio.

Por primera vez en la historia del país, la ciudadanía fue quien eligió directamente a los integrantes del máximo tribunal, marcando un parteaguas en la forma en que se conforma el órgano que interpreta la Constitución y decide sobre los temas más sensibles de la vida pública.

Si bien este cambio ha sido celebrado por diversos sectores como una victoria democrática, también ha generado preocupaciones respecto a la independencia judicial, uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho.

A continuación, presentamos un perfil de los nuevos ministros que integrarán la SCJN a partir de este lunes:

Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la SCJN

Abogado mixteco originario de Oaxaca, se convirtió en el nuevo presidente del máximo tribunal tras obtener la mayor cantidad de votos. Activista por los derechos de los pueblos indígenas, cuenta con formación en Derecho y una maestría en Derecho Constitucional por la UABJO. 

Su defensa del acceso popular a cargos judiciales y su cercanía con comunidades marginadas marcarán su gestión.

INFO 7 UNA FOTO (1).jpg

Lenia Batres Guadarrama, la ‘ministra del pueblo’

Última designada por el expresidente López Obrador, Batres fue reelegida con apoyo popular. Abogada con múltiples maestrías, es una figura histórica de la izquierda mexicana y exasesora del hoy expresidente en su etapa como Jefe de Gobierno. 

Su perfil ideológico ha generado tanto respaldo como críticas por su cercanía política.

Lenia Batres Guadarrama

Sara Irene Herrerías Guerra, la fiscal de derechos humanos

Con más de 3,2 millones de votos, Herrerías llega a la Corte tras encabezar la FEMDH de la FGR. Especialista en derechos humanos y con amplia experiencia en instituciones como la CNDH, ha sido firme en señalar negligencias en casos emblemáticos, como el incendio de un centro migratorio en Ciudad Juárez.

GzY_PpoXMAA6ge0.jpg

Yasmín Esquivel Mossa, ministra reelecta

Reelegida con más de 5,3 millones de votos, Esquivel ha sido una figura polémica y clave desde su llegada en 2019.

Con doctorado en Derecho y más de tres décadas de servicio público, ha presidido la Segunda Sala de la SCJN y se ha mantenido cercana al llamado proyecto de transformación.

YasminEsquivel_Cortesia.jpg

Loretta Ortiz Ahlf, continuidad en la Corte

Con más de 5 millones de votos, Ortiz fue reelecta tras una carrera marcada por la academia y la promoción de derechos humanos. Con doctorado europeo y amplia trayectoria docente, se ha desempeñado también como consejera jurídica del Ejecutivo Federal.

GFQweCcbkAAdIQi.jpg

María Estela Ríos González, la abogada laboralista

Con una base de 4,7 millones de votos, Ríos representa al ala jurídica del obradorismo. Exconsejera jurídica de AMLO en dos etapas, es especialista en Derecho Laboral y cuenta con doctorado en la materia. Su llegada fortalece el enfoque social del nuevo bloque judicial.

3BKSIZ7UPFBTRAGZABQN5KPRZQ.jpg

Giovanni Azael Figueroa Mejía, el académico nayarita

Sin experiencia judicial directa, pero con amplia trayectoria en docencia y administración judicial en Nayarit, Figueroa Mejía obtuvo 3,6 millones de votos. Ha sido asesor en la Sala Superior del TEPJF y fue director de la Escuela Judicial en su estado natal.

giovanni-figueroa-mejia.jpg

Arístides Rodrigo Guerrero, transparencia y derechos humanos

Con 3,5 millones de votos, Guerrero llega desde el ámbito de la transparencia y el derecho constitucional. Excomisionado presidente del INFO CDMX, cuenta con una sólida formación académica en Derecho Constitucional, y ha trabajado en áreas clave de derechos humanos y análisis normativo.

Aristides.webp

Irving Espinosa Betanzo, enfoque administrativo

Magistrado anticorrupción en la capital antes de su elección, Espinosa Betanzo obtuvo 3,6 millones de votos. Su perfil destaca por la especialización en administración pública y gestión jurídica dentro del gobierno y el Congreso local.

BOSM7BIU25HM3NRQNJ5LJO5G5Y.avif


