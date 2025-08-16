Cerrar X
Gybg90_SWAAAAK_S_48177c4f72
Nacional

Reconoce embajador Ronald Johnson operativo en Aguascalientes

El embajador de EUA en México reconoció el operativo realizado en Aguascalientes, que concluyó con la detención de 27 presuntos integrantes del CJNG

  • 16
  • Agosto
    2025

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció el operativo realizado en Rincón de Romos, Aguascalientes, que el pasado 26 de julio concluyó con la detención de 27 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Así es como las naciones soberanas aliadas logran resultados: mediante una fuerte colaboración, conseguimos comunidades más seguras y garantizamos que los criminales enfrenten la justicia”, escribió el diplomático en sus redes sociales.

El Gobierno estadounidense destacó que la detención fue posible gracias a la capacitación brindada a policías estatales por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) y el FBI.

A través de un comunicado en redes, aseguró que el entrenamiento otorgó a los oficiales “las habilidades necesarias para abatir a estos criminales y sus armas letales”.

La acción de seguridad se llevó a cabo en un presunto campamento del CJNG ubicado en Rincón de Romos.

Además de los 27 detenidos, se aseguraron 20 armas de fuego, un aditamento lanzagranadas, 28 chalecos tácticos, cascos, cargadores, cartuchos, fornituras y un kilo de polvo blanco.

Tras el operativo, en la zona se registraron bloqueos y quema de vehículos presuntamente como reacción del grupo criminal.

Autoridades estatales implementaron dispositivos de seguridad para restablecer el orden y garantizar la integridad de los habitantes.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Ronald_Johnson_b9c9d034de
Felicita Ronald Johnson a México por extradición de detenidos
Gy_Kk9_YZWE_Ak1l_LO_81ada38ce5
EUA presume entrenamiento que llevó a captura de 27 del CJNG
Whats_App_Image_2025_08_06_at_11_52_27_PM_f5fe4bb243
Ronald Johnson: 'trabajo México-EUA genera resultados correctos'
publicidad

Últimas Noticias

Abierto_GNP_14d0ebd569
Arranca este lunes el Abierto GNP con partidos de alto calibre
deportes_cleber_xavier_9a091185b3
Santos despide a Cleber Xavier tras caer 6-0 ante Vasco da Gama
Whats_App_Image_2025_08_17_at_5_08_17_PM_1_511315ea89
Con más de 500 niños, celebran el 'Kids Day' del Abierto GNP
publicidad

Más Vistas

MX_12550268173102_2ac0400477
Monterrey vivirá tarde de tráfico, anticipa tu camino
Inaugura_HCMF_planta_en_Ramos_Arizpe_invierten_MXM_328_millones_474e1b1e03
Inaugura HCMF planta en Ramos Arizpe; invierten MXM$328 millones
nl_trinitas_jpg_a41122cf56
Afectados de Trínitas alistan demanda para recuperar $442 mdp
publicidad
×