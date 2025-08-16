Reconoce embajador Ronald Johnson operativo en Aguascalientes

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció el operativo realizado en Rincón de Romos, Aguascalientes, que el pasado 26 de julio concluyó con la detención de 27 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Así es como las naciones soberanas aliadas logran resultados: mediante una fuerte colaboración, conseguimos comunidades más seguras y garantizamos que los criminales enfrenten la justicia”, escribió el diplomático en sus redes sociales.

Así es como las naciones soberanas aliadas logran resultados: mediante una fuerte colaboración, conseguimos comunidades más seguras y garantizamos que los criminales enfrenten la justicia. Felicidades al @GobiernoMX por la exitosa detención de 27 integrantes del CJNG en un… pic.twitter.com/Fsnjwgbnaz — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 15, 2025

El Gobierno estadounidense destacó que la detención fue posible gracias a la capacitación brindada a policías estatales por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) y el FBI.

A través de un comunicado en redes, aseguró que el entrenamiento otorgó a los oficiales “las habilidades necesarias para abatir a estos criminales y sus armas letales”.

La acción de seguridad se llevó a cabo en un presunto campamento del CJNG ubicado en Rincón de Romos.

Además de los 27 detenidos, se aseguraron 20 armas de fuego, un aditamento lanzagranadas, 28 chalecos tácticos, cascos, cargadores, cartuchos, fornituras y un kilo de polvo blanco.

Tras el operativo, en la zona se registraron bloqueos y quema de vehículos presuntamente como reacción del grupo criminal.

Autoridades estatales implementaron dispositivos de seguridad para restablecer el orden y garantizar la integridad de los habitantes.

