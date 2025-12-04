Podcast
Nacional

Reconoce Sheinbaum trabajo y trayectoria de Ernestina Godoy

Claudia Sheinbaum respaldó la ratificación de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía de Seguridad de la República, destacó su honestidad y experiencia

  • 04
  • Diciembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró este jueves la aprobación de Ernestina Godoy como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR) para un periodo de nueve años, destacando su trayectoria, honestidad y experiencia en procuración de justicia.

“Es una mujer honesta y profesional”

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum subrayó que Godoy reúne las cualidades necesarias para encabezar la dependencia.

“Ernestina es una mujer honesta, una gran profesional de su trabajo. Lo hace con integridad y conoce el tema porque fue fiscal general en la Ciudad de México”, afirmó.

fgr-godoy.jpg

La mandataria sostuvo que su llegada al gabinete federal representará un impulso importante para la estrategia nacional de seguridad.

Sheinbaum también celebró el respaldo legislativo que obtuvo Godoy, quien fue ratificada con 97 votos a favor.

“Me dio gusto que recibió mucha aprobación”, dijo al remarcar que esa cifra refleja confianza en su capacidad y trayectoria.

Coordinación con fiscalías y Guardia Nacional

Por otra parte, anticipó una etapa de mayor articulación entre las instituciones encargadas de la seguridad pública.

“Va a haber mucha más coordinación entre la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía, la Guardia Nacional y esperamos que también ella sea un liderazgo para fortalecer la relación con las fiscalías de los estados”, aseguró.

La titular del Poder Ejecutivo federal cerró su mensaje felicitando a la nueva secretaria y expresando confianza en que su nombramiento traerá beneficios para el país.


