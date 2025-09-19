Cerrar X
AP_25262608745974_1324458522
Nacional

Recuerdan cómo se vivió el sismo de México en 1985

El terremoto fue un parteaguas para la ciudad, pues inició la cultura de protección civil, sistemas de alerta, normas de construcción y simulacros anuales

  • 19
  • Septiembre
    2025

¿Tiembla? Cada 19 de septiembre muchos en Ciudad de México se hacen esa pregunta.

Todo empezó en 1985, a las 7:19 de la mañana. Un terremoto de 8,1 grados de magnitud y sus réplicas dejaron a la capital mexicana devastada. Los datos oficiales hablan de 12.000 muertos, pero la cifra real se desconoce.

El terremoto fue un parteaguas para la ciudad. Inició una cultura de protección civil, sistemas de alerta, nuevas normas de construcción y, desde 2004, la realización de simulacros anuales.

Apenas dos horas después del simulacro de 2017, otro sismo de 7,1 grados sacudió al a ciudad y tuvo un epicentro tan cercano que las alarmas no sonaron. Casi 400 personas murieron y la destrucción de la ciudad demostró que no se habían aprendido muchas lecciones: hubo muertes que pudieron evitarse.

Desde entonces, tiemble o no, la fecha angustia a los habitantes capitalinos que recuerdan la destrucción de hace 40 años.

AP25262785468254.jpg

El hotel Regis

Una de las imágenes que hizo historia fue el letrero del lujoso Hotel Regis coronando el montón de escombros en el que había quedado convertido el edificio de principios del siglo XX, centro de la vida política, artística y social de la capital. Hoy abundan los puestos de comerciantes en la que fue llamada “Plaza de la solidaridad”, en honor a las miles de personas anónimas que salieron a ayudar.

Un hospital colapsado, bebés vivos

Ese mismo día una nube de tierra roja se alzó ante los ojos de un joven universitario. “No sabía qué era”, recordó Enrique Linares, hoy de 62 años. En la calle la gente corría, médicos con batas blancas y tierra en los hombros. Linares levantó la vista buscando la torre de 12 pisos con una luz roja que marcaba la parte alta del hospital. Había desaparecido. "No hizo ruido", aseguró todavía sin poder encontrarle explicación.

Después de una semana de buscar sobrevivientes varios recién nacidos fueron rescatados vivos. Se los conoce como los “bebés milagro” y una serie de televisión los recuerda.

AP25262609309660.jpg

El grito de las costureras

Primero fueron los gritos de las costureras que resonaban entre lo que quedaba de una fábrica textil derrumbada en el centro, dijo Gloria Juandiego, de 65 años. Luego la desesperación porque los militares no hacían caso al reclamo de que había gente viva adentro.

"Los patrones sacaban la maquinaria, la materia prima, sus cajas fuertes, priorizaban eso”, dijo la mujer. A algunas heridas les impidieron agarrar ropa para hacerse torniquetes.

Luego fue el olor y ver cómo "los cuerpos eran aventados en los camiones” mientras cada vez más mujeres hacían rondines entre los bloques destrozados y se plantaban ante las autoridades exigiendo el rescate de sus compañeras. Cientos de las costureras que trabajaban hacinadas más de 12 horas al día, a veces sin descanso, murieron.

“Nuestra sumisión quedó bajo los escombros”, rezaba una pancarta de la época. Fue el inicio del sindicato de costureras "19 de septiembre”, de la lucha por un trabajo digno.

AP25262788763685.jpg

En 2017, otro sismo aplastó a trabajadores textiles que operaban en condiciones similares a las de 32 años antes. Las mismas malas construcciones derrumbadas por el peso de las máquinas, lamentó Juandiego. Esta vez, todas las víctimas fueron inmigrantes.

Los Topos, voluntarios infatigables

“Escarbábamos con latas de sardinas y con las manos”, recordó Francisco Camacho, de 66 años, quien en 1985 fue uno de los jóvenes que buscaban gente con vida bajo un bloque de departamentos derrumbado en la Plaza de Tlatelolco.

Una mujer organizaba el trabajo en cadena, los niños llevaban agua. Camacho recordó que el tenor Plácido Domingo, que también llegó a ayudar, decía que hacían hoyos y se metían por ellos “como si fueran topos”.

De ahí nació el grupo de rescate voluntario “Topos”, entonces una veintena de jóvenes inexpertos y hoy unas 1.200 personas de distintos oficios convertidas en símbolo de la solidaridad mexicana que han viajado a 32 países en situaciones de catástrofe y siguen capacitándose cada domingo.

Para Camacho, su actual director, su trabajo es orgullo, dolor e imágenes que no se borran, como la de 1985 “acomodando cuerpos, muchos en estado de descomposición” en el estadio de beisbol capitalino.

AP25262803434293.jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

image00004_1_33cdaac2c8
Entrega alcalde de Salinas Victorias nuevo edificio a PC
EH_UNA_FOTO_2025_09_20_T113816_035_c8d0f39b0b
Asciende a 27 personas fallecidas por explosión de pipa en CDMX
EH_DOS_FOTOS_32_0c7bbedacc
Fallece chofer de microbús tras explosión de pipa; van 26 muertos
publicidad

Últimas Noticias

G2_KOYSOT_3_RH_2_XMXKVRBEORMQEY_614100fe47
Descubre algunos datos curiosos sobre la ciudad de Monterrey
EH_UNA_FOTO_2025_09_20_T154715_878_d5c37409df
Laboratorio universitario ofrece paquetes accesibles a comunidad
EH_UNA_FOTO_2025_09_20_T154315_887_0c45d192dd
Avanzan obras de mantenimiento en Campo Redondo de la UAdeC
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_19_at_12_14_37_AM_1_0b0f547eb3
Operará tramo clave de la Línea 6 antes del Mundial 2026
nl_familia_regia_cancun_397ce6ce39
Fallecen esposos, hijos y suegros regios en accidente en Cancún
Whats_App_Image_2025_09_19_at_3_02_04_PM_f075a91446
Localizan con vida a Ana Luisa, joven desaparecida en Reynosa
publicidad
×