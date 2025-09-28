Refuerzan seguridad con fuerzas especiales en tres estados

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó este sábado a 270 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales en los estados de Baja California, Chihuahua y Guanajuato, con el objetivo de fortalecer las acciones de seguridad contra los grupos delictivos.

A las 14:00 horas, dos aeronaves Boeing 727 de la Guardia Nacional despegaron de la Base Aérea Militar número 19, en la Ciudad de México, para trasladar a los elementos.

Una compañía con 90 efectivos arribó al Aeropuerto Internacional General Abelardo L. Rodríguez, en Tijuana, Baja California; otra de igual número se desplegó en el Aeropuerto Internacional Abraham González, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Adicionalmente, 90 efectivos más partieron en 12 vehículos de transporte de personal desde Temamatla, Estado de México, hacia Guanajuato.

La Sedena detalló que el despliegue busca reforzar las operaciones en las zonas militares con jurisdicción en esas entidades y trabajar de manera coordinada con Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional para inhibir actos delictivos, preservar el orden y garantizar la paz pública en beneficio de la población.

