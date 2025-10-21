Cerrar X
'Regaña' Monreal a diputados tras escándalo de Cuauhtémoc Blanco

Ricardo Monreal, llamó a los legisladores a cumplir con su deber tras las críticas a Cuauhtémoc Blanco, quien fue captado jugando pádel durante una sesión

  • 21
  • Octubre
    2025

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, exhortó a los legisladores a cumplir con su trabajo parlamentario y respetar las normas del Congreso, luego del escándalo protagonizado por Cuauhtémoc Blanco, quien participó en una sesión virtual mientras jugaba pádel.

El coordinador de Morena subrayó que este tipo de conductas deben sancionarse, pues la ley y el reglamento establecen consecuencias económicas para quienes faltan o incumplen con sus responsabilidades.

“Sí hay sanciones, hay que cumplir con el deber, con la obligación de asistir, de estar pendientes de las comisiones y de los trabajos que nos encomienda la Cámara, luchamos muchos años por estar aquí; hay que honrar esa confianza”, afirmó Monreal en entrevista en San Lázaro.

El legislador lamentó que cada acto de irresponsabilidad “no deja buen sabor de boca” y recordó que ser diputado “no es un privilegio, sino una obligación con el pueblo que confió en nosotros”.

Al ser cuestionado directamente sobre Cuauhtémoc Blanco, el exfutbolista y exgobernador de Morelos, Monreal reconoció que el tema “no es menor”, pero confió en que el diputado haya leído la iniciativa sobre la Ley de Aguas Nacionales, que se votaba mientras jugaba.

“Hay que hablar con él, yo creo que sí sabe de qué trata la ley, porque la lee antes. Es muy inteligente Cuauhtémoc”, dijo entre risas.

Aun así, adelantó que la JUCOPO analizará en los próximos días la posibilidad de que las sesiones vuelvan a ser presenciales, con el objetivo de garantizar mayor compromiso de los legisladores.

“Estamos revisando regresar a sesiones con más presencia, es parte de la discusión que tenemos”, puntualizó.

“Cada quien debe tomar su postura”: Sheinbaum

En contraste, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó emitir una opinión directa sobre el comportamiento del diputado Blanco durante su conferencia matutina.

La mandataria sostuvo en su conferencia matutina que el asunto corresponde a la Cámara de Diputados, no al Poder Ejecutivo.

“No es necesario estar comentando sobre eso. Cada quien debe tomar su opinión”, respondió.

La presidenta recordó que los legisladores cuentan con reglamentos internos que determinan las sanciones ante este tipo de conductas.

“La Cámara de Diputados tiene suficiente criterio para decidir qué es factible y qué no, y si hay una sanción para cualquier diputado en esa circunstancia, no me corresponde opinar”, concluyó.


