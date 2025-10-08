Reporta México avance del 60% en obras carreteras durante 2025

El Gobierno de México reportó un avance global del 60% en su programa nacional de infraestructura carretera, de acuerdo con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario detalló que actualmente operan 70 frentes de trabajo, con la participación de 6,000 trabajadores y 1,700 máquinas, respaldados por una inversión de $17,000 millones de pesos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación 2025.

Esteva Medina explicó que los proyectos en curso incluyen obras de continuidad, ejes carreteros, puentes, distribuidores viales y reconstrucción de infraestructura afectada por huracanes en Guerrero.

Además, se desarrollan ocho autopistas bajo esquemas de inversión mixta, con una aportación de $14,000 millones de pesos durante este año.

"Adicionalmente están las autopistas, que son 8 que se están trabajando y que tienen una inversión de $14,000 millones de pesos este año", señaló.

Entre los avances más significativos, el secretario anunció que la carretera San Ignacio–Tayoltita, que conecta Sinaloa y Durango, ya está concluida y será inaugurada próximamente.

La vía, de 96 kilómetros, incluye tres viaductos, 14 puentes y un túnel, y mejorará la conectividad en una de las zonas serranas más importantes del noroeste del país.

Ejes carreteros estratégicos en todo el país

Para 2025, la SICT destinará $10,000 millones de pesos a la construcción y modernización de 193 kilómetros de carreteras en diversas regiones.

Entre los proyectos más relevantes destacan:

Carretera Cuautla–Tlapa (Morelos, Puebla y Guerrero), con un 48% de avance, que incluye 30 km y cuatro puentes en Guerrero

Eje Tamazunchale–Huejutla, parte del corredor Pachuca–Tampico, con 30 km en construcción entre Hidalgo y San Luis Potosí

Tramo Avispe–Nuevo Casas Grandes (Sonora–Chihuahua), de 67 km, siete puentes y dos entronques, con conclusión prevista para 2025

Ampliación de la Macuspana–Escárcega (Tabasco–Campeche), con 16 km en total y cuatro puentes y entronques

Eje Salina Cruz–Zihuatanejo, con ocho puentes y avances en el tramo Pochutla–Huatulco, afectado por lluvias

Eje Toluca–Zihuatanejo, en el Estado de México, con un 33% de progreso, 12 km ampliados y 13 entronques

Hoy, en la #MañaneraDelPueblo con la Presidenta @Claudiashein, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, comparte los avances del Programa de Infraestructura Carretera. 🛣️ pic.twitter.com/haBHTMmZIu — SICT México (@SICTmx) October 8, 2025

Nuevos puentes y distribuidores viales

Por otra parte, el secretario informó que este año se destinan $1,000 millones de pesos a 21 nuevos puentes y distribuidores viales, de los cuales 11 ya están en construcción.

Entre las obras más emblemáticas mencionó el puente Mujeres Libres, en Baja California Sur, y el puente Alameda Oriente, actualmente en proceso de demolición y reconstrucción.

Comentarios