Resalta Sheinbaum cobertura de apoyos Bienestar en Aguascalientes

Como parte de su gira nacional de rendición de cuentas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitó Aguascalientes este viernes, donde fue recibida por más de 15,000 personas, entre ellas, la gobernadora, María Teresa Jiménez Esquivel.

En este evento, la mandataria federal resaltó la cobertura de los programas para el Bienestar aplicados por el Gobierno Federal, los cuales benefician a más de 200,000 personas en todo el estado.

La cifra se divide de la siguiente manera:

Pensión Bienestar para Personas Adultas Mayores: 126,756

Apoyos del Bienestar para Personas con Discapacidad: 13.954

Jóvenes Construyendo el Futuro: 5,146

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: 3,455

Becas para niños de primaria: 9,592 familias

Producción para el Bienestar: 7,107 productores

Fertilizantes para el Bienestar: 6,606 agricultores

Pensión Mujeres Bienestar: 31,962

Beca Rita Cetina: Todos los alumnos de secundaria

Aunado a estos apoyos, Sheinbaum Pardo resaltó que ya comenzó también la implementación del programa Salud Casa por Casa; de igual manera, anunció que Vivienda para el Bienestar construirá 2,450 casas para personas no derechohabientes de INFONAVIT y 20,000 más para quienes sí lo sean.

Finalmente, apuntó que se realizarán labores de mantenimiento en las carreteras federales del estado, se tecnificará el distrito de riego 001 y se construirán Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), el Hospital General de Traumatología en Pabellón de Arteaga, y el Hospital General

Regional El Chiflido, aunado a la ampliación y remodelación de Unidad de Medicina Familiar No. 6 en Jesús María, de una nueva Unidad de Hemodiálisis, de los nueve Centros LIBRE para las mujeres, así como más preparatorias

