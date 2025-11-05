Cerrar X
Respalda México a Fátima Bosch por enfrentar acoso con valentía

Claudia Sheinbaum expresó su respaldo a Fátima Bosch, representante de Tabasco en Miss Universo México, quien fue víctima de acoso

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó este miércoles su solidaridad con Fátima Bosch, representante de Tabasco en el certamen Miss Universo México, quien recientemente fue víctima de acoso durante un evento público.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum reconoció la dignidad y fortaleza con la que la joven enfrentó la agresión, considerándola un ejemplo de resistencia y empoderamiento femenino.

“Ella vive esta agresión y muy dignamente. No estoy de acuerdo y me parece que es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz”, señaló la mandataria federal.

“Las mujeres debemos levantar la voz”, afirma la presidenta

En su mensaje, Sheinbaum reflexionó sobre los estereotipos que históricamente han limitado la participación de las mujeres en los espacios públicos, recordando expresiones machistas como “calladita te ves más bonita”, que dijo haber escuchado durante su juventud.

“Durante muchos años se nos ha dicho que las mujeres debemos permanecer calladas, pero eso tiene que terminar. Hoy, las mujeres debemos alzar la voz con dignidad, como lo hizo Fátima Bosch”, enfatizó.

 


