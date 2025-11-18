Cerrar X
Canasta básica se mantendrá en 910 pesos por seis meses

Sheinbaum Pardo anunció que el precio de la canasta básica se mantendrá en un máximo de 910 pesos durante los próximos seis meses

  • 18
  • Noviembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el precio de la canasta básica se mantendrá en un máximo de 910 pesos durante los próximos seis meses, gracias al acuerdo alcanzado con productores y comercializadores para ratificar el Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic).

En conferencia en Palacio Nacional, la mandataria federal agradeció a los grupos empresariales que aceptaron mantener los precios en favor de la ciudadanía.

“Se queda en 910 pesos la canasta básica, no hay aumento y colaboran con esto desde productores hasta comercializadores de las tiendas de autoservicio. Agradecemos a todo los empresarios; es muy importante para la economía popular que no haya inflación, que no haya aumento de precios”, expresó.

Este mediodía, Sheinbaum recibirá en Palacio Nacional a los representantes de los grupos empresariales que se comprometieron a mantener el Pacic para formalizar su ratificación.

Por otro lado, la presidenta informó que continúan los diálogos con Estados Unidos sobre temas arancelarios y los avances en la revisión del T-MEC.

Además, mencionó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presentará información sobre el incremento de la inversión extranjera directa y los avances en tratados comerciales, fruto de mesas de trabajo que se realizan casi diariamente.


