Inaugurará Federación hospitales en Coahuila y Tamaulipas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la inauguración de más de 30 hospitales para reforzar las acciones en apoyo a distintas instituciones de salud en México.

Durante su primer informe de gobierno, informó que se inaugurará el ISSSTE Alta Especialidad en Torreón, Coahuila; así como el Hospital General tanto de Ciudad Madero como Tampico, Tamaulipas.

Desde Palacio Nacional, la mandataria informó que dichas aperturas dan continuidad a las obras iniciadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, las cuales buscan cumplir con el acceso a la salud gratuita en el cuarto constitucional, fortaleciendo instituciones como el IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar.

En total, se tendrán un total de 31 nuevos hospitales al concluir el 2025, entre los que se encuentran:

IMSS:

Hospital de Ciudad Juárez, Chihuahua

Hospital de Ensenada, Baja California

Hospital General de Zona en Tula, Hidalgo

ISSSTE:

Hospital Regional de Alta Especialidad en Tlajomulco, Jalisco

Clínica Hospital en Palenque, Chiapas

Hospital Regional de Alta Especialidad en Acapulco, Guerrero.

IMSS Bienestar:

IMSS Bienestar de Santa Rosalía Mulegé, Baja California Sur.

Hospital de Salud Mental de Orizaba, Veracruz.

Torres de Cardiología y Oncología Pediátrica del Hospital de la Niñez en Puebla.

Hospital VICAM en Guaymas, Sonora.

Hospital Oncológico de la Mujer en Gustavo A. Madero, CDMX

Con una inversión de $1,500 millones de pesos, la presidenta aseguró que “estamos adquiriendo todos los equipos necesarios para poner en operación 300 quirófanos del IMSS Bienestar y del ISSSTE, que por alguna situación no operaban a cabalidad”.

Además, afirmó que se dio inicio al programa “Laboratorio en tu clínica”, ampliación de análisis clínicos y laboratorios en centros de atención primaria de la salud del IMSS Bienestar.

“Este programa garantiza mejores diagnósticos clínicos, además de que evita saturación en los hospitales. Las y los pacientes del IMSS Bienestar reciben, además, el resultado de su estudio en su celular de forma pronta y expedita”.

Resaltó que el número de centros de salud que se encargaban de tomar las muestras pasó de 84 a 606 tan solo en el Estado de México.

Comentarios