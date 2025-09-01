Cerrar X
Nacional

Inaugurará Federación hospitales en Coahuila y Tamaulipas

Claudia Sheinbaum destacó la inauguración de al menos 31 hospitales para reforzar las acciones en apoyo a distintas instituciones de salud en México

  • 01
  • Septiembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la inauguración de más de 30 hospitales para reforzar las acciones en apoyo a distintas instituciones de salud en México.

Durante su primer informe de gobierno, informó que se inaugurará el ISSSTE Alta Especialidad en Torreón, Coahuila; así como el Hospital General tanto de Ciudad Madero como Tampico, Tamaulipas.

Desde Palacio Nacional, la mandataria informó que dichas aperturas dan continuidad a las obras iniciadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, las cuales buscan cumplir con el acceso a la salud gratuita en el cuarto constitucional, fortaleciendo instituciones como el IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar.

En total, se tendrán un total de 31 nuevos hospitales al concluir el 2025, entre los que se encuentran: 

IMSS: 

  • Hospital de Ciudad Juárez, Chihuahua
  • Hospital de Ensenada, Baja California
  • Hospital General de Zona en Tula, Hidalgo

ISSSTE: 

  • Hospital Regional de Alta Especialidad en Tlajomulco, Jalisco
  • Clínica Hospital en Palenque, Chiapas
  • Hospital Regional de Alta Especialidad en Acapulco, Guerrero.

IMSS Bienestar: 

  • IMSS Bienestar de Santa Rosalía Mulegé, Baja California Sur. 
  • Hospital de Salud Mental de Orizaba, Veracruz.
  • Torres de Cardiología y Oncología Pediátrica del Hospital de la Niñez en Puebla.
  • Hospital VICAM en Guaymas, Sonora.
  • Hospital Oncológico de la Mujer en Gustavo A. Madero, CDMX

Con una inversión de $1,500 millones de pesos, la presidenta aseguró que “estamos adquiriendo todos los equipos necesarios para poner en operación 300 quirófanos del IMSS Bienestar y del ISSSTE, que por alguna situación no operaban a cabalidad”. 

Además, afirmó que se dio inicio al programa “Laboratorio en tu clínica”, ampliación de análisis clínicos y laboratorios en centros de atención primaria de la salud del IMSS Bienestar. 

“Este programa garantiza mejores diagnósticos clínicos, además de que evita saturación en los hospitales. Las y los pacientes del IMSS Bienestar reciben, además, el resultado de su estudio en su celular de forma pronta y expedita”. 
Resaltó que el número de centros de salud que se encargaban de tomar las muestras pasó de 84 a 606 tan solo en el Estado de México.


