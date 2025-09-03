Sheinbaum presentará en Monterrey avances del Tren México-NL

La presidenta Claudia Sheinbaum estará en Monterrey este sábado a las seis de la tarde, en un evento programado en la Macroplaza, donde presentará avances del proyecto federal del Tren México que conectará Monterrey con Nuevo Laredo.

El gobernador Samuel García adelantó que, además, la mandataria aprovechará su visita para compartir su informe de primer año de gobierno, con un enfoque particular en los proyectos que benefician a Nuevo León.

“Viene la presidenta el sábado a las 6 de la tarde, va a tener su informe, digamos que el informe de primer año y enfocado al final en Nuevo León. Yo estoy muy entusiasmado con todos los proyectos que están haciendo aquí como el tema del tren del norte, entre otros. Vamos a esperar el sábado, entiendo que va a ser en la Macroplaza y la vamos a recibir con mucho gusto”, dijo García Sepúlveda tras un evento educativo en Guadalupe.

De acuerdo al gobernador, el proyecto ferroviario representa una inversión de 125 mil millones de pesos, de los cuales 30 mil millones se destinarán este año, principalmente en el tramo de Saltillo a Nuevo Laredo, de los cuales un 90 por ciento corresponde a Nuevo León.

Por su parte, al ser cuestionado sobre si solicitaría recursos adicionales a la presidenta, García señaló que el apoyo federal ya se refleja en rubros como carreteras, hospital, aeropuerto y aduanas, particularmente por la cercanía del Mundial 2026.

“Como viene el mundial, ya no está etiquetando dinero para todas las carreteras federales pavimentadas, nuevas carreteras, el aeropuerto renovado, la aduana renovada, el Fonadin nos está mandando recursos para cambiar señalética, bachear, entonces ya nos están ayudando bastante, tampoco hay que excedernos y el sábado esperar a ver qué otras noticias trae, por lo pronto lo del tren, es un dineral”, puntualizó.

Comentarios