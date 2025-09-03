Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_03_T135304_875_87c4cf7629
Nuevo León

Sheinbaum presentará en Monterrey avances del Tren México-NL

Sheinbaum estará en Monterrey este sábado, donde presentará avances del proyecto federal del Tren México que conectará Monterrey con Nuevo Laredo

  • 03
  • Septiembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum estará en Monterrey este sábado a las seis de la tarde, en un evento programado en la Macroplaza, donde presentará avances del proyecto federal del Tren México que conectará Monterrey con Nuevo Laredo.

El gobernador Samuel García adelantó que, además, la mandataria aprovechará su visita para compartir su informe de primer año de gobierno, con un enfoque particular en los proyectos que benefician a Nuevo León.

“Viene la presidenta el sábado a las 6 de la tarde, va a tener su informe, digamos que el informe de primer año y enfocado al final en Nuevo León. Yo estoy muy entusiasmado con todos los proyectos que están haciendo aquí como el tema del tren del norte, entre otros. Vamos a esperar el sábado, entiendo que va a ser en la Macroplaza y la vamos a recibir con mucho gusto”, dijo García Sepúlveda tras un evento educativo en Guadalupe.

De acuerdo al gobernador, el proyecto ferroviario representa una inversión de 125 mil millones de pesos, de los cuales 30 mil millones se destinarán este año, principalmente en el tramo de Saltillo a Nuevo Laredo, de los cuales un 90 por ciento corresponde a Nuevo León.

Por su parte, al ser cuestionado sobre si solicitaría recursos adicionales a la presidenta, García señaló que el apoyo federal ya se refleja en rubros como carreteras, hospital, aeropuerto y aduanas, particularmente por la cercanía del Mundial 2026.

“Como viene el mundial, ya no está etiquetando dinero para todas las carreteras federales pavimentadas, nuevas carreteras, el aeropuerto renovado, la aduana renovada, el Fonadin nos está mandando recursos para cambiar señalética, bachear, entonces ya nos están ayudando bastante, tampoco hay que excedernos y el sábado esperar a ver qué otras noticias trae, por lo pronto lo del tren, es un dineral”, puntualizó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

serpiente_casa_satelite_96b2cc3c1f
Rescatan serpiente de cascabel en colonia Satélite Acueducto
67729ff5_3787_46be_9a4a_2cdff418d942_eb2ef64490
Con más de 45 campus a nivel nacional, UNID cumple 25 años
finanzas_caintra_123c6f26d5
Alista Caintra celebración de Expo Pyme en Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

serpiente_casa_satelite_96b2cc3c1f
Rescatan serpiente de cascabel en colonia Satélite Acueducto
giogo_armani_muere_44dbf1b465
Giorgio Armani, ícono de la moda en Milán, fallece a los 91 años
londres_autobus_9112170f15
Hospitalizan a 15 tras accidente de autobús en Londres
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_02_at_12_47_09_AM_0c1ba6fa40
Le apuesta NL a los carriles para vehículos de alta ocupación
Whats_App_Image_2025_09_01_at_11_42_59_PM_ed895a131a
Llegarán inversiones de gran escala a Nuevo León
EH_CONTEXTO_344ec034de
Suman dos fallecidos tras accidente en Ciénega de Flores
publicidad
×