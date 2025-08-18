Se forma gran socavón en Michoacán; cierran vialidad

Un socavón de tres metros de ancho y más de un metro de profundidad se abrió la mañana este lunes en la carretera federal Quiroga-Tepalcatepec, a la altura del kilómetro 177+600, en el tramo Apatzingán-Cuatro Caminos, municipio de Múgica, Michoacán.

El hundimiento fue reportado alrededor de las 7:00 de la mañana por automovilistas que detectaron una grieta en el asfalto. Minutos después, la oquedad se expandió rápidamente, interrumpiendo completamente el tránsito vehicular en esta importante vía de la región Tierra Caliente.

Videos difundidos en redes sociales muestran que el socavón se formó junto a un canal de riego que pasa por debajo del pavimento, donde se observa un flujo de agua turbulento, lo que incrementa el riesgo de colapsos adicionales.

Elementos de la Policía Municipal de Múgica, Protección Civil y Bomberos acudieron de inmediato al sitio para acordonar la zona. Hasta el momento, no se han reportado personas heridas ni vehículos afectados.

En #Michoacan continua cierre total de circulación por la formación de socavón, cerca del km 177+600 carretera Quiroga-Tepalcatepec, se da vialidad en contraflujo con dirección a Cuatro Caminos-Apatzingán, circulación intermitente atienda indicación vial. Maneje con precaución. pic.twitter.com/wocfRpSWvb — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 18, 2025

La Guardia Nacional, División de Carreteras, implementó un operativo de contraflujo en el carril opuesto, específicamente en dirección Cuatro Caminos-Apatzingán, con el fin de reducir el impacto vial. Sin embargo, las autoridades estiman que las reparaciones podrían extenderse durante varios días, dependiendo de la evaluación técnica del terreno y las condiciones climáticas.

