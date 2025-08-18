Cerrar X
Se_forma_gran_socavon_en_Michoacan_cierran_vialidad_97f8546f3f
Nacional

Se forma gran socavón en Michoacán; cierran vialidad

Un socavón de tres metros de ancho y más de un metro de profundidad se abrió la mañana este lunes en la carretera federal Quiroga-Tepalcatepec en Michoacán

  • 18
  • Agosto
    2025

Un socavón de tres metros de ancho y más de un metro de profundidad se abrió la mañana este lunes en la carretera federal Quiroga-Tepalcatepec, a la altura del kilómetro 177+600, en el tramo Apatzingán-Cuatro Caminos, municipio de Múgica, Michoacán.

El hundimiento fue reportado alrededor de las 7:00 de la mañana por automovilistas que detectaron una grieta en el asfalto. Minutos después, la oquedad se expandió rápidamente, interrumpiendo completamente el tránsito vehicular en esta importante vía de la región Tierra Caliente.

Videos difundidos en redes sociales muestran que el socavón se formó junto a un canal de riego que pasa por debajo del pavimento, donde se observa un flujo de agua turbulento, lo que incrementa el riesgo de colapsos adicionales.

Elementos de la Policía Municipal de Múgica, Protección Civil y Bomberos acudieron de inmediato al sitio para acordonar la zona. Hasta el momento, no se han reportado personas heridas ni vehículos afectados.

La Guardia Nacional, División de Carreteras, implementó un operativo de contraflujo en el carril opuesto, específicamente en dirección Cuatro Caminos-Apatzingán, con el fin de reducir el impacto vial. Sin embargo, las autoridades estiman que las reparaciones podrían extenderse durante varios días, dependiendo de la evaluación técnica del terreno y las condiciones climáticas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_1_89b2bce9d6
Denuncian megabache en la colonia Federico Berrueto Ramón Popular
AP_25231437396044_f309adfa98
Pakistán restablece servicios tras inundaciones con 300 muertos
Whats_App_Image_2025_08_18_at_5_40_08_AM_1_65da5ac28a
Identifican a víctimas tras accidente de RZR en Santiago
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_08_19_at_4_00_30_PM_d9bf155de6
Retoman proyecto Huasteca-Monterrey; contemplan subestaciones
nl_limpieza_publica_ac20870220
Intensifican limpieza en escuelas previo al regreso a clases
finanzas_bancos_ea803fbb5a
EUA da nueva prórroga a financieras acusadas de lavado de dinero
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jpg_43bcb269f6
Regios vuelven a caer con las financieras y pierden su dinero
Whats_App_Image_2025_08_18_at_5_40_08_AM_1_65da5ac28a
Identifican a víctimas tras accidente de RZR en Santiago
EH_UNA_FOTO_17_5879a98dcd
Investigan muerte de bebé, hijo de menor de edad
publicidad
×