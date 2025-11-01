Cerrar X
Se reúne con gobernador por recuperación por lluvias en Puebla

Con el fin de conocer los avances obtenidos en la fase de reconstrucción, la mandataria federal estableció comunicación con Alejandro Armenta vía remota

  • 01
  • Noviembre
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum estableció contacto con el gobernador de Puebla para dar seguimiento a las acciones realizadas para la recuperación de la entidad tras los daños sufridos por las intensas lluvias reportadas en el pasado mes de octubre.

En redes sociales, la mandataria federal compartió que se comunicación con el gobernador Alejandro Armenta por medio de una reunión virtual para dar seguimiento a las labores realizadas en el estado.

Con esto, la presidenta aseguró que se trabaja por el bienestar de todos aquellos que resultaron afectados por las intensas precipitaciones que acabaron con la vida de 82 personas en al menos cinco entidades.


