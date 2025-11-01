Se reúne con gobernador por recuperación por lluvias en Puebla

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum estableció contacto con el gobernador de Puebla para dar seguimiento a las acciones realizadas para la recuperación de la entidad tras los daños sufridos por las intensas lluvias reportadas en el pasado mes de octubre.

En redes sociales, la mandataria federal compartió que se comunicación con el gobernador Alejandro Armenta por medio de una reunión virtual para dar seguimiento a las labores realizadas en el estado.

A través de llamada virtual, nos reunimos con el gobernador @armentapuebla_ y autoridades federales para dar seguimiento a la apertura de caminos, entrega de apoyo y recuperación de escuelas afectadas por las lluvias en Puebla. Trabajamos todos los días por el bienestar de las… pic.twitter.com/aTbFlBTX4i — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 1, 2025

Con esto, la presidenta aseguró que se trabaja por el bienestar de todos aquellos que resultaron afectados por las intensas precipitaciones que acabaron con la vida de 82 personas en al menos cinco entidades.

