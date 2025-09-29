Senado inicia audiencias públicas sobre reforma a Ley de Amparo

Iniciaron las audiencias públicas en el Senado de la República para dialogar sobre la iniciativa que busca reformar la Ley de Amparo, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Los integrantes de dichas comisiones recibirán las observaciones de 40 participantes para abordar temas como juicio de amparo digital, interés jurídico, y suspensión, así como plazos y consecuencias por incumplimiento.

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, subrayó que el amparo es una herramienta para el pueblo, por lo que toda reforma que busque modificarlo debe discutirse de cara a la sociedad.

Además, destacó que el proyecto parte de un interés para fortalecer la institución y tener la coincidencia amplia en la instauración de lo requerido.

Aseguró que se puede considerar como un espacio de reflexión para basarlas en experiencias y propuestas que enriquezca el dictamen legislativo.

"Nos brinda la oportunidad de sembrar, está reflexión y, reitero, los ajustes de esta reforma son importantes, pero la tarea histórica mayor es afirmar que el amparo es y seguirá siendo la voz de la ciudadanía frente al poder y sus abusos”.

Comentarios