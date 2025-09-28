Cerrar X
Nacional

Sheinbaum anuncia 500 plazas y nueva Universidad en BCS

Sheinbaum Pardo anunció la creación de 500 plazas para profesores y la construcción de una Universidad Rosario Castellanos en Baja California Sur

  • 28
  • Septiembre
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la creación de 500 plazas para profesores y la construcción de una Universidad Rosario Castellanos en Baja California Sur, como parte de los compromisos de su gobierno con la educación y el desarrollo social.

Ante más de cinco mil personas reunidas en el estadio de beisbol Arturo C. Nahl, en La Paz, y acompañada por el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, así como alcaldes y alcaldesas de la entidad, la mandataria presentó un balance de los logros alcanzados a nivel nacional y los beneficios dirigidos al estado.

Sheinbaum destacó que entre 2018 y 2024, 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza y que México se posiciona como el segundo país menos desigual del continente, después de Canadá. Explicó que este avance ha sido posible gracias al incremento del 135% en el salario mínimo y a la inversión histórica de 850 mil millones de pesos en programas de bienestar.

En Baja California Sur, informó, 179,966 habitantes son beneficiados por programas sociales con una inversión de 6,766 millones de pesos.

Entre ellos destacan 60,874 adultos mayores con pensión, 11,419 personas con discapacidad, 4,013 jóvenes en Jóvenes Construyendo el Futuro, así como miles de estudiantes que reciben becas educativas.

La presidenta también detalló obras estratégicas como la presa “El Novillo” en La Paz, acompañada de una potabilizadora y acueducto; una planta desalinizadora y la ampliación de plantas de tratamiento en Los Cabos; y 95 acciones de agua potable en todo el estado.

Además, anunció la construcción de 55 mil viviendas para familias de bajos ingresos y la instalación de dos plantas termosolares.

Finalmente, subrayó la importancia de rendir cuentas en cada estado del país y anunció que su gira por las 31 entidades concluirá el próximo 5 de octubre con un acto en el Zócalo de la Ciudad de México.


