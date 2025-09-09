Sheinbaum pide a EUA extradición por caso Ayotzinapa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la extradición de dos personas presuntamente implicadas en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria señaló que no revelaría los nombres de los implicados debido a la sensibilidad del caso.

“Son sobre el Caso Ayotzinapa, se lo habíamos comentado a los familiares, padres y madres. Son dos personas que se está solicitando su extradición y se lo comenté personalmente al Secretario del Departamento de Estado”, expresó.

Sheinbaum precisó que se trata únicamente de esas dos personas y reiteró el compromiso de su Gobierno con la verdad y la justicia para las familias de los desaparecidos.

El encuentro con Rubio tuvo lugar el 3 de septiembre en Palacio Nacional, donde ambos también abordaron temas de seguridad bilateral.

Estas declaraciones se dan en un contexto de inconformidad de los familiares de los normalistas, quienes el pasado jueves lamentaron la falta de avances sustanciales en la investigación.

El caso Ayotzinapa, ocurrido la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, es considerado uno de los episodios más graves de desaparición en México.

