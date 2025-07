Sheinbaum se pronuncia tras agradecimiento de EUA por apoyo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó la solidaridad y fraternidad del pueblo mexicano tras el agradecimiento de Estados Unidos por el apoyo brindado en las inundaciones en Texas.

"Esto (la ayuda enviada a Texas) es parte de cómo somos los mexicanos. Digo parte porque los mexicanos somos mucho más allá que eso, pero el sentido de solidaridad y de fraternidad nos caracteriza y tiene que caracterizarnos siempre”, afirmó la mandataria federal.

México envió equipos de bomberos y rescatistas de Acuña, Coahuila, para colaborar en las labores de búsqueda y rescate en Kerrville, una de las zonas más afectadas, donde se reportan al menos 109 fallecidos y más de 160 desaparecidos.

Firefighters and first responders from Acuña, Mexico, have crossed the border to support recovery efforts following the devastating floods in Central Texas. The international team is working alongside American crews and was credited with recovering a victim found under three feet… pic.twitter.com/RIVbhB0aH6