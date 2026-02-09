Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
IMG_1349_43c5d49d5d
Tamaulipas

Muere motociclista tras chocar contra poste en Reynosa

Jonathan “N”, de 29 años, murió al derrapar y estrellarse contra un poste en Puerta Sur; autoridades investigan posible participación de una camioneta

  • 09
  • Febrero
    2026

Un joven motociclista identificado como Jonathan “N”, de 29 años, perdió la vida la tarde del domingo en la colonia Puerta Sur, en Reynosa, luego de derrapar y estrellarse contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando el conductor de la motocicleta presuntamente perdió el control de la unidad, lo que provocó que se impactara de manera directa contra la estructura de concreto.

Paramédicos acudieron al sitio tras el reporte al número de emergencias; sin embargo, al llegar confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

Elementos de Tránsito y autoridades ministeriales acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes e iniciar la carpeta de investigación.

De manera preliminar, se informó que se indaga si una camioneta habría estado involucrada en el percance, por lo que las autoridades trabajan en la recopilación de testimonios y posibles evidencias para esclarecer lo ocurrido.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

motociclista_muere_atropellado_matamoros_c4374b456d
Joven motociclista fallece tras ser atropellada en Matamoros
cfe_reynosa_4723fb2b85
Atiende CFE cortes de luz por alto consumo en Reynosa
cfe_sheinbaum_frio_0236ecffba
Activa Presidencia plan de contingencia de CFE por frío extremo
publicidad

Últimas Noticias

escuela_tamaulipas_839cbecaa9
Cuotas escolares 'bajo la lupa' en Tamaulipas
Whats_App_Image_2026_02_10_at_1_26_25_AM_a19e3f1362
Impulsa Adrián al talento local con centro de emprendimiento
finanzas_empleo_56a89e4a75
Arranca NL 2026 como líder de empleo a nivel nacional
publicidad

Más Vistas

AP_26040067129436_7590659a45
Bad Bunny rompe récord de audiencia en el show de medio tiempo
321f67331d1ea852432ae78bbb8703927ef217ccw_7c2cafa035
Encuentran sin vida a tres mineros desaparecidos en Sinaloa
nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
publicidad
×