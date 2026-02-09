Muere motociclista tras chocar contra poste en Reynosa

Un joven motociclista identificado como Jonathan “N”, de 29 años, perdió la vida la tarde del domingo en la colonia Puerta Sur, en Reynosa, luego de derrapar y estrellarse contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando el conductor de la motocicleta presuntamente perdió el control de la unidad, lo que provocó que se impactara de manera directa contra la estructura de concreto.

Paramédicos acudieron al sitio tras el reporte al número de emergencias; sin embargo, al llegar confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

Elementos de Tránsito y autoridades ministeriales acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes e iniciar la carpeta de investigación.

De manera preliminar, se informó que se indaga si una camioneta habría estado involucrada en el percance, por lo que las autoridades trabajan en la recopilación de testimonios y posibles evidencias para esclarecer lo ocurrido.

