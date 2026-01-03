Podcast
Nacional

Sube a 24 municipios afectados por sismo de 6.5 en Guerrero

Autoridades federales reportaron 24 municipios de Guerrero con daños tras el sismo de 6.5; continúan evaluaciones y labores de recuperación

  03
  Enero
    2026

Las autoridades de México actualizaron a 24 el número de municipios del estado de Guerrero que registraron algún tipo de afectación tras el sismo de magnitud 6.5 ocurrido ayer.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que continúa la evaluación de daños y la recuperación de servicios en coordinación con los tres niveles de gobierno.

En un comunicado difundido este sábado, la CNPC señaló que se activaron de manera inmediata los protocolos del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) para atender a la población afectada.

De 16 a 24 municipios con afectaciones

Hasta el viernes se tenía registro de 16 municipios con impactos, así como 144 viviendas con daños de nivel bajo y medio.

Sin embargo, el nuevo balance elevó la cifra a 24 municipios, entre ellos Acapulco de Juárez, uno de los principales destinos turísticos del país, y San Marcos, donde se localizó el epicentro del sismo.

G9q-HifWsAMQl2d.jfif

También se reportaron afectaciones en San Marcos, Tecoanapa, Las Vigas, Ayutla de los Libres, San Luis Acatlán y Malinaltepec, en la región de la Costa Chica.

Listado ampliado de localidades

Otros municipios incluidos en el reporte son Juchitán, Ñuu Savi, Cuautepec, Florencio Villarreal, Juan R. Escudero, Chilpancingo de los Bravo, Eduardo Neri, Chilapa de Álvarez, Tixtla de Guerrero, Coyuca de Benítez, Atoyac de Álvarez, Tlapa de Comonfort, Acatepec, Copanatoyac, Zitlala y Huamuxtitlán.

G9rUtl3XQAAAlU_.jfif

La CNPC precisó que continúa la cuantificación de viviendas dañadas y que para reforzar estas labores se desplegó una Misión de Enlace y Coordinación (ECO) en el municipio de San Marcos.

Fuerzas armadas y servicios activos

La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina mantienen activos los planes DN-III-E y Marina, respectivamente, para la atención de la población afectada.

G9sfMzJXwAA7NMe.jfif

Por su parte, personal especializado de la Comisión Nacional del Agua trabaja en la rehabilitación de los sistemas de captación Papagayo I, Papagayo II y Lomas de Chapultepec, en Acapulco, tras afectaciones relacionadas con el suministro eléctrico.

Restablecimiento de energía eléctrica

La Comisión Federal de Electricidad informó que activó su Sistema de Atención de Emergencias, con el despliegue de 354 trabajadores electricistas, 79 grúas y 138 vehículos para restablecer el servicio eléctrico.

Las autoridades federales reiteraron que se mantiene la coordinación con instancias estatales y municipales, mientras avanzan los peritajes y la evaluación integral de daños en Guerrero.





