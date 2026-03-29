Suman 300 elementos al rescate de mineros atrapados en Sinaloa

Por su parte, la coordinadora Laura Velázquez Alzúa, sostuvo una reunión con los familiares de los afectados para ofrecer el acompañamiento correspondiente

  • 29
  • Marzo
    2026

Más de 300 elementos se unieron a las labores para rescatar a cuatro mineros que quedaron atrapados en la mina Santa Fe, del municipio de El Rosario, Sinaloa.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, son más de 300 elementos y 42 unidades las que trabajan durante las 24 horas del día para salvaguardar a los trabajadores afectados.

Por su parte, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, sostuvo una reunión con los familiares de los empleados para ofrecer el acompañamiento correspondiente hasta obtener resultados.

Estas maniobras se realizan a 300 metros de profundidad, cuyo avance se ve interrumpido por la presencia de lodo, por lo que las autoridades operan bajo condiciones de ventilación óptima y una temperatura aproximada de 25 °C.

El objetivo central de estas jornadas es avanzar 1.5 kilómetros sobre las rampas, habilitando y asegurando galerías estratégicas para alcanzar la zona más profunda donde se estima la ubicación de los mineros. A la par, continúan las labores ininterrumpidas de bombeo en la presa para disminuir los niveles de agua y mitigar riesgos adicionales.

De acuerdo con la corporación, en estas actividades se cuenta con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar), el Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa y diversas brigadas expertas.

Intensifican rescate de mineros atrapados en Sinaloa

El Gobierno de México intensificó las labores de rescate para localizar a cuatro mineros que permanecen atrapados en la mina Santa Fe, ubicada en el estado de Sinaloa, tras el colapso provocado por la falla de una presa de jales.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que las brigadas han logrado avanzar 264 metros mediante la colocación de tablones de soporte, alcanzando el punto donde se estimaba podría encontrarse uno de los trabajadores.

