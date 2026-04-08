EUA mantendrá tropas en Medio Oriente pese a tregua con Irán

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que su país mantendrá su presencia militar en Medio Oriente para garantizar que Irán cumpla con el cese al fuego temporal alcanzado en las últimas horas.

Desde el Pentágono, el funcionario fue claro: “Nos mantendremos en la zona. No nos iremos a ninguna parte. Nos aseguraremos de que Irán cumpla con este alto al fuego”, afirmó durante una rueda de prensa.

Hegseth subrayó que el objetivo final es que Teherán regrese a la mesa de negociaciones y se concrete un acuerdo de fondo.

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El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, explicó que los objetivos militares de Estados Unidos en Irán ya fueron cumplidos, pero dejó claro que la tregua no significa el fin del conflicto.

Advirtió que el alto al fuego representa solo una pausa operativa y que las fuerzas estadounidenses permanecen listas para reanudar acciones si la situación lo requiere.

El mensaje refuerza la postura de Washington de mantener presión constante sobre Irán, incluso en medio del intento de desescalada.

Estados Unidos pone foco en el uranio enriquecido

Uno de los puntos clave que destacó Hegseth es la supervisión de las reservas de uranio enriquecido de Irán, un tema central en la tensión entre ambos países.

“En cuanto al uranio, lo estamos vigilando. Sabemos lo que tienen, y lo entregarán… lo tomaremos si es necesario”, advirtió el funcionario, dejando abierta la posibilidad de acciones más contundentes.

Trump evitó una ofensiva total de última hora

Las declaraciones del Pentágono se dan un día después de que el presidente Donald Trump optara por frenar un posible ataque a gran escala contra Irán, apenas dos horas antes de que venciera el plazo que había fijado para la reapertura del estrecho de Ormuz.

Ese movimiento evitó, al menos por ahora, una escalada mayor en la región, aunque la tensión sigue latente.

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