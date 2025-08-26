Van contra 'huachicoleo de leche' en Guanajuato

La presidenta de la Comisión de Fomento Agropecuario, Rocío Cervantes, explicó que el robo de lácteos en Guanajuato, conocido como "lechicoleo", genera pérdidas millonarias con 670 litros sustraídos cada 24 horas, impactando gravemente a los pequeños productores.

Estos enfrentan retrasos o falta total de pagos por parte de las empresas debido a que la leche robada no llega a las fábricas o lo hace adulterada con agua, volviéndose inutilizable.

"Es justo en el inter, entre los pequeños productores y en lo que llega a las empresas más grandes, cuando se genera este delito. Tengo entendido que por el momento no se les ha pagado a los pequeños productores, porque no llega de forma íntegra y en el estado en el que debería de estar", explicó Rocío Cervantes.

El delito ocurre durante el traslado de la leche a las plantas, ya sea en pipas de las 12 empresas lácteas de la entidad o en centros de acopio organizados por productores.

La leche robada es comprada por terceros que la utilizan para elaborar cremas y quesos. Cervantes señaló que incluso personas del mismo sector podrían estar involucradas en la reventa del producto.

"Nos comentan que incluso es gente del mismo sector de los lácteos la que podría estar involucrada, para hacer la colocación del producto que se extrae previo o no a llegar a las mismas fábricas o a su destino final, que es donde se entrega a las grandes empresas de lácteos", agregó.

La situación se agrava porque los apoyos actuales para el campo solo contemplan afectaciones por fenómenos climatológicos, no por este tipo de robo, que es una modalidad reciente.

Por ello, la diputada anunció que presentará un exhorto para apoyar a los productores afectados y frenar este delito.

“Es un producto esencial para las familias mexicanas, y debemos exhortar a las autoridades a tomar cartas en el asunto”, concluyó Cervantes.

