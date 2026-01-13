Podcast
Nuevo León

Lesionan a joven de 17 años con disparo en la pierna en García

De acuerdo con los primeros informes, los agresores se aproximaron al lugar y dispararon contra el joven para posteriormente darse a la fuga.

Un menor de 17 años resultó lesionado por un impacto de arma de fuego en la pierna izquierda luego de ser atacado por dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta, en el municipio de García.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 21:00 horas, cuando se alertó a las autoridades sobre una persona herida afuera de un domicilio ubicado sobre la calle Villa Sevilla, en la colonia Privada Las Villas. De acuerdo con los primeros informes, los agresores se aproximaron al lugar y dispararon contra el joven para posteriormente darse a la fuga.

Al sitio acudieron elementos de auxilio, quienes localizaron al adolescente consciente pero con una herida de bala en una de sus extremidades inferiores, por lo que se le brindó atención prehospitalaria de manera inmediata.

Posteriormente, el lesionado fue trasladado a un hospital por personal de Protección Civil de García para su valoración y atención médica especializada. Las autoridades realizan las indagatorias correspondientes para esclarecer el ataque y dar con los responsables, conforme al debido proceso y bajo el principio de presunción de inocencia.


