Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_17_at_9_13_30_PM_aef2cd4359
Nuevo León

Abandera Samuel a delegación NL que va a la Paralimpiada Nacional

El equipo será acompañado por 52 entrenadores y 16 integrantes de personal multidisciplinario, quienes brindarán apoyo profesional en todas las áreas

  • 17
  • Septiembre
    2025

El gobernador Samuel García abanderó a la delegación de deportistas paralímpicos que representará a Nuevo León en la Paralimpiada Nacional CONADE 2025, la cual se celebrará del 21 de septiembre al 13 de octubre en Aguascalientes. 

La delegación estatal está conformada por 320 paratletas, que competirán en 10 disciplinas. 

El equipo será acompañado por 52 entrenadores y 16 integrantes de personal multidisciplinario, quienes brindarán apoyo profesional en todas las áreas.

En la ceremonia, el mandatario motivó a los atletas a seguir con la meta del estado: ser los mejores del país.

WhatsApp Image 2025-09-17 at 9.13.30 PM (1).jpeg

"Vengo en nombre del Gobierno del Estado a entregar este estandarte que representa la historia, costumbres y valores del pueblo de Nuevo León. Llévenlo con orgullo, compromiso y humildad, y en esta Paralimpiada Nacional 2025 pongan en alto el nombre del estado", expresó García.

Por su parte, los deportistas, a través de su representante Saúl Solís, aceptaron el reto, prometiendo dar su "esfuerzo, entrega y corazón" para alcanzar sus objetivos.

La ceremonia, llevada a cabo en el Gimnasio Nuevo León Unido, contó con la presencia de la Directora del INDE, Melody Falcó Díaz, y el Secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta Fregoso.

WhatsApp Image 2025-09-17 at 9.13.30 PM (2).jpeg

Falcó Díaz también dirigió unas palabras a la delegación, reconociendo el esfuerzo de los atletas, entrenadores, directivos y padres de familia. 

"Cada uno de ustedes ha enfrentado desafíos y superado obstáculos, demostrando que la verdadera fuerza no se basa en victorias, sino en la perseverancia y en el valor de nunca rendirse", puntualizó la titular de deporte.


publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_18_at_12_42_31_AM_ceae1a67dd
Se abre el telón de la Liga Intrauniversitaria… ¡Con juegazos!
01_500559eeef
Da Unesco a Nuevo León el primer lugar en cultura
a39ba9f7_79bc_40a4_9cf5_403988f06ba3_c865b254ac
Abren consulta pública rumbo a revisión del T-MEC en 2026
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_tmec_5b178b896a
Exhorta Secretaría de Economía a sumarse a evaluación del T-MEC
nl_preventas_a4596f650e
Perfilan norma a preventas, pero con luces y sombras
finanzas_fed_105938737a
Cede la Fed ante Trump y anticipa más recortes este año
publicidad

Más Vistas

xfbdes_0e6417d6ed
Familia regia pierde la vida tras fuerte choque en Cancún
ff4da7ac_17d9_4138_b6d7_1916ddf52e42_d3295afabf
Aceptar la realidad, es lo que estoy haciendo: Mauricio Fernández
garcia_grito_fuego_343e3d8919
Viven asistentes susto en presentación de Santa Fe Klan en García
publicidad
×