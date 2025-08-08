Abrirán espacio para compra-venta de carros en campo policial

El Campo Policial 1 de Fuerza Civil se convertirá en el Espacio Encuentro Seguro, el cual consiste en un tianguis para la compra-venta de vehículos; así lo dio a conocer el secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla.

Con el objetivo de que las transacciones entre particulares sean seguras tanto para el comprador como para el vendedor, el funcionario señaló que el servicio será gratuito y se realizará de lunes a sábado de 8:00 a 14:00 horas.

Los interesados solo deben presentarse en el lugar, llenar un registro para poder llevar a cabo el trámite y proceso correspondiente.

Además, las personas que acudan al Campo Policial No. 1. Podrán contar con el servicio de información sobre placas y números de serie para evitar cualquier estafa, fraude y evitar alguna compraventa con reporte de robo o bien que no haya participado en algún evento delictivo.

La sede del Campo Policía número 1 de Fuerza Civil se localiza en el kilómetro 13 de la Carretera a Nuevo Laredo en Escobedo.

Los interesados solo deben acordar encontrarse en el Campo Policía y ahí realizarán la transacción en presencia de oficiales.

"Quisimos ofrecer esto a la comunidad porque sabemos que existe esta percepción cuando estás haciendo una operación de compra-venta", comentó el secretario de Seguridad.

