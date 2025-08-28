Cerrar X
Nuevo León

Accidente en Carretera a Ciénega de Flores deja cuatro muertos

Un accidente en la carretera a Ciénega de Flores, a la altura de Salinas Victoria, dejó como saldo a cuatro personas sin vida y otras dos más lesionadas

  • 28
  • Agosto
    2025

Un accidente automovilístico en la carretera Ciénega de Flores-Salinas Victoria dejó como saldo cuatro personas fallecidas y otras tres lesionadas.

Los hechos ocurrieron en el cruce de esta carretera con la Avenida Diamante Héroes de Monterrey cuando un autobús de transporte de personal impactaría al vehículo, provocando que saliera de la vialidad.

Al sitio acudieron paramédicos y elementos de Protección Civil de Ciénega de Flores y Nuevo León para tratar de liberar a las personas que viajaban en el vehículo.

Lamentablemente, en el lugar se confirmó la muerte de cuatro personas (tres menores y un adulto), mientras que tres personas (dos adultos y un menor) fueron encontradas lesionadas, siendo trasladadas inmediatamente a un hospital.

La vialidad en el sitio se vio afectada, ya que para permitir el trabajo de los rescatistas se tuvo que cerrar el paso vehicular.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad de las personas fallecidas ni las lesionadas.

Tampoco se ha revelado la identidad del conductor de la unidad de transporte de personal.


