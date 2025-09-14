Accidente en Monterrey deja seis personas heridas

Un accidente registrado este sábado a las 08:20 horas en el cruce de la calle Palmar y la avenida Abraham Lincoln, en el municipio de Monterrey, dejó un saldo de seis personas heridas.

El incidente involucró una colisión entre un transporte de personal y una camioneta.

Elementos de Protección Civil Monterrey acudieron al lugar tras el reporte a la línea de emergencia, coordinándose con paramédicos de la Cruz Roja y del CRUM para atender a los afectados.

Dos ocupantes de la camioneta fueron trasladados al Hospital Universitario para una evaluación detallada, mientras que cuatro pasajeros del transporte de personal recibieron atención en el sitio, sin reportes de heridas graves.

Protección Civil Monterrey realizó labores para mitigar riesgos por un derrame de aceite de los vehículos. La vialidad fue cerrada temporalmente, y Movilidad Monterrey se encargó de la escena y el retiro de las unidades.

