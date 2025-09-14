Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_2025_09_14_T102519_520_3bb02ef3b1
Nuevo León

Accidente en Monterrey deja seis personas heridas

Un accidente registrado este sábado a las 08:20 horas en el cruce de la calle Palmar y la avenida Abraham Lincoln, dejó un saldo de seis personas heridas

  • 14
  • Septiembre
    2025

Un accidente registrado este sábado a las 08:20 horas en el cruce de la calle Palmar y la avenida Abraham Lincoln, en el municipio de Monterrey, dejó un saldo de seis personas heridas.

El incidente involucró una colisión entre un transporte de personal y una camioneta.

Elementos de Protección Civil Monterrey acudieron al lugar tras el reporte a la línea de emergencia, coordinándose con paramédicos de la Cruz Roja y del CRUM para atender a los afectados.

Dos ocupantes de la camioneta fueron trasladados al Hospital Universitario para una evaluación detallada, mientras que cuatro pasajeros del transporte de personal recibieron atención en el sitio, sin reportes de heridas graves.

Protección Civil Monterrey realizó labores para mitigar riesgos por un derrame de aceite de los vehículos. La vialidad fue cerrada temporalmente, y Movilidad Monterrey se encargó de la escena y el retiro de las unidades.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

puente_queen_c821b22201
Se cumplen 24 años de la tragedia en el puente Queen Isabella
G0_V_Rrh_U_Xg_A_Ah1_BK_21392a0073
Detienen al chofer del autobús arrollado por tren en Atlacomulco
restos_hieleras_cadereyta_98ad0ee2d8
Restos en hieleras pertenecen a tres hombres: Fiscalía
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_5b74909128
Slim gana contrato para construir el tren Saltillo-Monterrey
EH_UNA_FOTO_2025_09_15_T145916_749_bf395e13cd
Fiscalía Estatal busca frenar los retos virales en redes
AP_25258521354531_1_06e6dbf546
Trump exige a la Fed un recorte mayor de tasas de interés
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_09_13_T153025_506_59a417d07a
Nuevo León inaugura clínica y centro comunitario en Mina
historia_de_Correos_de_Mexico_bfd2515625
Correos de México reanuda envío de cartas y documentos a EUA
EH_DOS_FOTOS_2025_09_14_T125710_581_a160fb4c61
Fátima Bosch, de Tabasco, es la ganadora del certamen de belleza
publicidad
×