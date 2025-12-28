Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
INFO_7_UNA_FOTO_18_b1c0d63e30
Tamaulipas

Clausuran empresa Koura en Matamoros en su totalidad

La medida fue tomada tras confirmarse que la compañía entorpeció la labor de los cuerpos de emergencia durante un incidente registrado el pasado sábado

  • 28
  • Diciembre
    2025

La Dirección de Protección Civil ordenó la clausura total de la empresa Koura en Matamoros, luego de concluir el proceso de suspensión general de actividades, mientras se define su situación jurídica.

La medida fue tomada tras confirmarse que la compañía entorpeció la labor de los cuerpos de emergencia durante un incidente de riesgo registrado el pasado sábado en sus instalaciones, ubicadas en el ejido Las Rusias en Matamoros.

El comandante Gustavo Acuña informó que la instrucción fue emitida por la Dirección Estatal de Protección Civil, luego de que se comprobara que personal de la planta negó el acceso a rescatistas, a pesar de que se habían reportado explosiones presuntamente provocadas por fallas en un ducto de enfriamiento.

De acuerdo con las autoridades, además de impedir el ingreso del personal de auxilio, la empresa ocultó la magnitud del incidente y evitó que se realizara una inspección inmediata, lo que constituye una violación grave a los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de instalaciones.

Protección Civil advirtió que podrían detectarse más irregularidades en materia de prevención de accidentes, considerando el alto riesgo que representan los químicos que se manejan en la planta, tanto para la población de Matamoros como de Brownsville, Texas.

Aunque el incidente fue inicialmente controlado por brigadistas internos de la empresa, las autoridades señalaron que primero se aplicó una clausura parcial para el apagado de sistemas; sin embargo, al evidenciarse que la empresa antepuso sus intereses a la seguridad colectiva, se determinó proceder con la suspensión total de operaciones.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Retiran_60_toneladas_de_residuos_sobre_Rio_Santa_Catarina_en_2025_5dc5447a24
Recolectan más de 60 toneladas de residuos de Río Santa Catarina
incendios_nochebuena2_bb638936c6
Atienden incendios en Nochebuena y Navidad en la metrópoli regia
Whats_App_Image_2025_12_21_at_5_49_32_PM_13191253fd
Rescatan a senderistas tras presencia de oso en Cerro del Chupón
publicidad

Últimas Noticias

Fallece_el_hombre_mas_obeso_del_mundo_a_los_41_anos_era_mexicano_0beb751d3b
Fallece el hombre más obeso del mundo a los 41 años; era mexicano
fd666a49_9461_4106_915f_acb732e67684_22e9b97ed4
Frente frío 25 provoca apagones y daños eléctricos en Reynosa
df1c6f5c_0d8a_4264_9833_bd7bf4c7e9f2_17b5e5ac38
Payasos impulsan convivencia familiar con futbol en Reynosa
publicidad

Más Vistas

G9_L_Pum_Xo_AA_6cy_H_c7854e1dc8
Choque de autobús y tráiler en Tamaulipas deja dos muertos
G9_Hd_i_KWMA_Ab7dc_3d329155d0
José Urquidy refuerza a Leones del Escogido en LIDOM
drews_866be2b409
Hallan a una víctima y detienen a siete por ataque en Chiapas
publicidad
×