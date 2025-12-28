Clausuran empresa Koura en Matamoros en su totalidad

La Dirección de Protección Civil ordenó la clausura total de la empresa Koura en Matamoros, luego de concluir el proceso de suspensión general de actividades, mientras se define su situación jurídica.

La medida fue tomada tras confirmarse que la compañía entorpeció la labor de los cuerpos de emergencia durante un incidente de riesgo registrado el pasado sábado en sus instalaciones, ubicadas en el ejido Las Rusias en Matamoros.

El comandante Gustavo Acuña informó que la instrucción fue emitida por la Dirección Estatal de Protección Civil, luego de que se comprobara que personal de la planta negó el acceso a rescatistas, a pesar de que se habían reportado explosiones presuntamente provocadas por fallas en un ducto de enfriamiento.

De acuerdo con las autoridades, además de impedir el ingreso del personal de auxilio, la empresa ocultó la magnitud del incidente y evitó que se realizara una inspección inmediata, lo que constituye una violación grave a los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de instalaciones.

Protección Civil advirtió que podrían detectarse más irregularidades en materia de prevención de accidentes, considerando el alto riesgo que representan los químicos que se manejan en la planta, tanto para la población de Matamoros como de Brownsville, Texas.

Aunque el incidente fue inicialmente controlado por brigadistas internos de la empresa, las autoridades señalaron que primero se aplicó una clausura parcial para el apagado de sistemas; sin embargo, al evidenciarse que la empresa antepuso sus intereses a la seguridad colectiva, se determinó proceder con la suspensión total de operaciones.

