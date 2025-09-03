'Acciones siguen, se apruebe o no el transporte escolar': Paura

El secretario de Educación de Nuevo León, Juan Paura, dijo que el gobierno del Estado seguirá con sus acciones y planes de movilidad, independientemente de que el Congreso Local apruebe o no la iniciativa de transporte escolar, que será opcional y no obligatorio.

El funcionario estatal defendió la propuesta de transporte escolar, avalada por la Secretaría de Educación, por la Secretaría de Movilidad y por los alcaldes de la Mesa de Coordinación Metropolitana, para afrontar los problemas derivados del tráfico vehicular.

Informó que la dependencia a su cargo ya realizó cinco visitas a zonas escolares con alta movilidad y donde hay cerca de 1,200 colegios privados, como la Carretera Nacional, el sector de Cumbres, el municipio de Guadalupe y dos sectores en Monterrey.

Aclaró que cada plantel escolar, empezando por los colegios, deberá definir su plan de movilidad, porque cada caso tiene sus particularidades.

El funcionario expuso su postura en la presentación del Plan de Movilidad Sostenible del municipio de Escobedo.

"Es una acción que está en proceso (en el Congreso), debe desarrollarse, pero no obstante eso, acciones como las que estamos viendo hoy (la estrategia de Escobedo) y como las que hemos realizado desde el gobierno del Estado, estamos actuando, se apruebe o no se apruebe", afirmó.

Ya se han visitado zonas con mayor movilidad escolar.

"Hemos ya tenido cinco visitas. Ya hemos estado con cerca de mil 200 colegios privados porque desde luego ahí es donde se acentúa la problemática, aunque tenemos alrededor de 5 mil, 6 mil escuelas públicas; 2 mil 333 colegios privados son los que nos ocasionan principalmente esta problemática", explicó.

