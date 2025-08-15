Cerrar X
Nuevo León

Acuerdan trabajar por un Poder Judicial local 'fuerte'

El mandatario de Nuevo León, Samuel García, se reunió con la nueva presidenta del Poder Judicial estatal, Laura Córdova, con quien acordó trabajar en conjunto

  • 15
  • Agosto
    2025

En Palacio de Gobierno, el mandatario de Nuevo León, Samuel García, se reunió con la nueva presidenta del Poder Judicial del estado, Laura Perla Córdova Rodríguez, con quien acordó trabajar en conjunto para fortalecer a esa instancia.

Córdova Rodríguez fue electa el pasado 1 de agosto como presidenta de ese poder en sustitución de Arturo Salinas Garza. En la reunión también estuvieron en Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, y el Consejero de la Judicatura, Carlos Mendoza Cano.

En gobernador dijo que lo verán trabajando en conjunto con Córdova a quien le reconoció su trayectoria.

“El mensaje es extensivo a los Poderes, a los ciudadanos; hoy Nuevo León es primer lugar en todo, queremos consolidarnos como el mejor estado de México y tener un Poder Judicial fuerte, sólido, eficiente abona a lograr ese cometido, nos van a ver trabajando juntos Poder Ejecutivo y Poder Judicial por Nuevo León.

“Me va a tocar cerrar mis últimos dos años con una gran abogada que tiene un currículum intachable de muchas áreas en la defensoría pública, en la entonces Procuraduría del Estado, ha estado en Ayuntamientos, su gran carrera en el Poder Judicial, decirle que cuente con el Estado Nuevo León y que tiene el Poder Ejecutivo a sus órdenes”, dijo el mandatario.

La magistrada señaló que el Poder Judicial contribuirá para abonar a la Gobernabilidad de un Estado próspero como lo es Nuevo León.

“Cuente con que el Poder Judicial siempre va a abonar a la gobernabilidad de este Estado que es muy próspero y que estos próximos dos años tenemos para honrar 200 años de la instalación del Poder Judicial y van a siempre contribuir con todos los proyectos de los neoloneses”, expresó.


