Acumulan inmobiliarias de NL 125 denuncias ante la Profeco

Aprovechar herramientas legales, como una de las normas de Profeco, para defenderse de los abusos que cometen los desarrolladores inmobiliarios al vender departamentos, es lo que recomendó la misma institución y abogados especializados en el tema.

Y es del 2024 a la fecha, la delegación en Nuevo León de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco) ha recibido 125 quejas y denuncias contra desarrolladores inmobiliarios por incumplimientos en la venta de departamentos, de las cuales, según el organismo, el 90% se ha resuelto a favor del consumidor.

Pero, de acuerdo con el delegado Max Espinosa, esta cantidad es baja, pues han detectado que los fraudes de este tipo en la urbe regia están creciendo como “bola de nieve”.

“Este es uno de los casos en que yo invito a la gente a denunciar porque casi la gente no se acerca a denunciar, se queda con el ‘voy a arreglar, voy a arreglar' y no les arreglan nada los desarrolladores”, enfatizó Espinosa.

Abogados que son expertos en el tema inmobiliario, como Gamaliel Garza, indicaron que los compradores de departamentos desconocen la existencia de herramientas como la NOM-SE-247-2021 de Profeco, que protege al consumidor en transacciones inmobiliarias, por lo que mejor prefieren denunciar abusos ante juzgados mercantiles donde reclaman incumplimientos mercantiles.

Este jueves, El Horizonte dio a conocer que la NOM-SE-247-2021 es una norma vigente desde el 2021 que vela por el cumplimiento de los términos en que se firman incluso las ofertas de compra, que es el esquema en el que suelen amparar los desarrolladores para defraudar a sus clientes.

Espinosa indicó que la Profeco, basada en la NOM 247, puede obligar a los desarrolladores ya sea a cumplir los términos o regresar el dinero íntegro, pero dijo que para ello, todos los términos deben estar contemplados en cualquier instrumento que se firme entre proveedores y clientes, ya sea el contrato de compraventa o incluso la oferta de compra.

Señaló que para ello los desarrolladores deben registrar ante Profeco su contrato de adhesión, que son los términos en que la empresa va a firmar documentos con sus potenciales clientes.

“Número uno: el consumidor debe checar el contrato de adhesión en la página, y número dos, venir aquí a la Profeco a ver si está esa empresa, esa inmobiliaria, que tiene registrado su contrato de adhesión".

“¿Por qué? Porque, forzosamente, por norma, tiene que estar registrado; si no, nosotros no lo podemos defender y hay muchos fraudes en el tema de inmobiliarios, hay mucho fraude y nosotros lo que hacemos es cuidar al consumidor”, puntualizó Espinosa.

El funcionario señaló que las empresas que vendan departamentos o viviendas y no tengan contrato de adhesión son acreedoras a multas por $400,000 pesos.

Espinosa indicó que el año pasado recibieron 54 quejas y en lo que va del 2025 van 39, que dan un total de 93.

Las quejas, explicó, son cuando el afectado busca llegar a una conciliación, ya sea para que le den su departamento o le regresen su dinero.

En cuanto a denuncias, en el 2024 fueron 39 y en el 2025 suman nueve, que son 48; en este caso, el consumidor exige que se le regrese su dinero íntegro.

“De los afectados, las denuncias están atendidas; todas estas denuncias han sido atendidas en su totalidad".

“Es decir, le dieron la razón al afectado y la inmobiliaria tuvo que cumplir con lo pactado, pero sí, importante, no firmar sin conocer el contrato de adhesión”, apuntó el delegado.

Incumplimiento de plazos, es lo que más denuncian.

La delegación de la Profeco indicó que lo que más se denuncia contra los desarrolladores inmobiliarios es que tardan meses y años en entregar los departamentos, incumpliendo plazos que ellos mismos establecieron.

Sin embargo, dijo Espinosa, a veces los plazos de entrega se acuerdan verbalmente y ahí el organismo está impedido para obligar a cumplir algo que no está escrito.

“Las quejas y denuncias son por garantías, la mayoría, e incumplimiento de entregas. ¿Qué te quiero decir? Que, por no leer exactamente el contrato, no leyeron la parte de qué garantías tenían derecho o el momento en el que le entregan el departamento".

“Después dicen: 'No, pues te voy a entregar en siete meses', pues no les entregan en siete meses, luego les van entregando, pues después de 1 año o no les están entregando nada", dijo.

Desconocimiento de norma

El abogado Gamaliel Garza indicó que, por desconocimiento,, los consumidores no van a Profeco y optan por juzgados civiles y mercantiles donde reclaman incumplimientos contractuales.

“Normalmente, lo hemos presentado más ante los juzgados, lo hemos reclamado dentro de la vía judicial, en vía civil; ahí solemos solicitar que se regrese el dinero más una indemnización”, señaló.

