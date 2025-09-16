Cerrar X
jesus_nava_programa_predial_76818effa3
Nuevo León

Acusa Jesús Nava a Movimiento Ciudadano de golpeteo político

El edil acusó a los abanderados naranja de orquestar una protesta durante la celebración del Grito de Independencia, con el fin de boicotear el evento

  • 16
  • Septiembre
    2025

El alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, acusó a Movimiento Ciudadano de tener una campaña de golpeteo político en su contra, utilizando como pretexto el tema del caso de supuesto maltrato animal ocurrido en el Centro de Bienestar del municipio.

El edil acusó a los abanderados naranja de orquestar una protesta durante la celebración del Grito de Independencia, con el fin de boicotear el evento organizado por su administración.

"Denuncio públicamente que utilizaron el falso maltrato y muerte de los 70 perritos, el cual ya quedó descartado por el Gobierno del Estado, como un oportunismo político, para provocar un linchamiento sin límites. Es un grupo político que busca desestabilizar Santa Catarina", acusó.

De igual manera, agregó que esta protesta afectó también a comerciantes y familias que buscaban celebrar la fecha más importante del calendario cívico. Además, aprovechó para señalar las promesas incumplidas por el partido.

“Prometieron que el Metro llegaría a Santa Catarina, no cumplieron. Prometieron un túnel en el Cerro de las Mitras y no cumplieron. Prometieron un puente en Termolita y no cumplieron. Prometieron que venía Tesla y no cumplieron. Esta es la realidad de la ‘nueva política’: solo mentiras”.

Finalmente, negó categóricamente la las acusaciones por el supuesto maltrato de más de 70 animales y aseguró que la verdad siempre termina saliendo a la luz.

“En Santa Catarina estamos firmes y más fuertes que nunca. Rechazamos esta gran mentira. Y aunque la repitan una y otra vez, no van a engañar a nuestra gente. La verdad siempre da resultados”, concluyó.


publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_15_T161331_125_147925dc7e
Centro de Bienestar Animal operando tras descartar maltrato
FSGAS_2dd2a6c556
Afirma Jesús Nava que los 70 perros del Centro Animal están vivos
Bienestar_Animal_Santa_Catarnia_685b9d76a4
Rechaza Santa Catarina maltrato en Centro de Bienestar Animal
publicidad

Últimas Noticias

buque_escuela_Cuauhtemoc_de_la_Marina_6faa04c691
Buque Cuauhtémoc retoma la navegación tras choque en Nueva York
EH_UNA_FOTO_88c7288956
Continúa limpieza y deshierbe en plazas y calles de Ramos Arizpe
EH_UNA_FOTO_1_6323f1f4f7
Conmemoran aniversario de explosión en Complejo Burgos
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_fcaa6116ab
Mauricio Fernández se separará de cargo por cáncer
presa_cuchillo_tamps_839a7184d4
Sí enviará NL agua a Tamaulipas, pero sería 'poquita'
xfbdes_0e6417d6ed
Familia regia pierde la vida tras fuerte choque en Cancún
publicidad
×