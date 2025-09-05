Afirma Samuel invertir $30,000 mdp en seguridad en cuatro años

En la conmemoración del Día del Policía, el gobernador Samuel García Sepúlveda aseguró que la transformación de Fuerza Civil ha consolidado a la corporación como la mejor del país y una de las de mayor reconocimiento en América Latina.

Durante la ceremonia de Imposición de Grados, realizada en la Nave Lewis, el mandatario estatal destacó que este resultado obedece a una inversión superior a los $30,000 millones de pesos en cuatro años, destinados a mejorar salarios, prestaciones, armamento y equipamiento.

“Por primera vez en la historia, en julio se les catalogó como la mejor policía de México. Eso, de inmediato, los coloca como la mejor de América Latina. Nos quedan dos años muy buenos para demostrar que este gobierno creó y consolidó a la mejor policía de México y que sea reconocida a nivel internacional”, afirmó.

García adelantó que la corporación seguirá fortalecida con más armamento, aeronaves Black Hawk, vehículos tácticos, inteligencia, entrenamiento y aumentos salariales.

El titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas, agradeció el respaldo y reconoció a los elementos por su disciplina y entrega, subrayando que la institución se ha consolidado como una fuerza de élite en el país.

En la ceremonia se entregaron medallas por valor, lealtad y perseverancia, así como reconocimientos por antigüedad y actos heroicos. Además, los elementos participaron en una convivencia con rifas, música y actividades recreativas.

Al evento acudieron también el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna; el fiscal general, Javier Flores Saldívar; y el comandante de la Séptima Zona Militar, Tomás Amador Ramírez, entre otras autoridades estatales y federales.





