Cerrar X
image00012_d3b028dc35
Nuevo León

Afirma Samuel invertir $30,000 mdp en seguridad en cuatro años

Durante la ceremonia de Imposición de Grados, el mandatario estatal destacó que el recurso se destinó a mejorar salarios, prestaciones, armamento y equipamiento

  • 05
  • Septiembre
    2025

En la conmemoración del Día del Policía, el gobernador Samuel García Sepúlveda aseguró que la transformación de Fuerza Civil ha consolidado a la corporación como la mejor del país y una de las de mayor reconocimiento en América Latina.

Durante la ceremonia de Imposición de Grados, realizada en la Nave Lewis, el mandatario estatal destacó que este resultado obedece a una inversión superior a los $30,000 millones de pesos en cuatro años, destinados a mejorar salarios, prestaciones, armamento y equipamiento.

image00003.jpeg

“Por primera vez en la historia, en julio se les catalogó como la mejor policía de México. Eso, de inmediato, los coloca como la mejor de América Latina. Nos quedan dos años muy buenos para demostrar que este gobierno creó y consolidó a la mejor policía de México y que sea reconocida a nivel internacional”, afirmó.

García adelantó que la corporación seguirá fortalecida con más armamento, aeronaves Black Hawk, vehículos tácticos, inteligencia, entrenamiento y aumentos salariales.

image00006.jpeg

El titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas, agradeció el respaldo y reconoció a los elementos por su disciplina y entrega, subrayando que la institución se ha consolidado como una fuerza de élite en el país.

En la ceremonia se entregaron medallas por valor, lealtad y perseverancia, así como reconocimientos por antigüedad y actos heroicos. Además, los elementos participaron en una convivencia con rifas, música y actividades recreativas.

image00001.jpeg

Al evento acudieron también el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna; el fiscal general, Javier Flores Saldívar; y el comandante de la Séptima Zona Militar, Tomás Amador Ramírez, entre otras autoridades estatales y federales.

image00005.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

R_108e96d70b
'Juan Ramón de la Fuente hace un gran trabajo en SRE': Sheinbaum
Rusia_primer_pais_en_reconocer_al_gobierno_taliban_en_Afganistan_d836750766
Rusia: primer país en reconocer al gobierno talibán en Afganistán
dfhxds_39aba4fb71
Dice Sheinbaum que invitación a G7 fue reconocimiento a mexicanos
publicidad

Últimas Noticias

AP_25249162051073_992dc26b45
Chiefs tiene un amargo debut y cae ante Chargers en Brasil
IMG_7568_693f6ee1d9
División Ambiental suspende zona del incendio en Zinc Nacional
Whats_App_Image_2025_09_05_at_9_50_49_PM_2c61dd253a
Resalta Sheinbaum cobertura de apoyos Bienestar en Aguascalientes
publicidad

Más Vistas

nl_presas_nl_tamaulipas_2e36e86406
Existen condiciones para el trasvase de El Cuchillo a Tamaulipas
perro_mujer_cdmx_0025441525
Adulta mayor pierde parte del brazo tras ataque de perro en CDMX
samuel_cdmx_1838855c50
'Nos envidian en CDMX; les ganaremos en movilidad': Samuel
publicidad
×