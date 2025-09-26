Aseguran armamento tras ataque en límites de Mina y Bustamante

Elementos del Ejército Mexicano, Fuerza Civil y Guardia Nacional aseguraron armamento y equipo táctico tras un enfrentamiento con civiles armados en los límites de los municipios de Mina y Bustamante.

El operativo se desplegó en respuesta a un reporte sobre la presencia de personas armadas en una zona de terracería.

Durante el recorrido, los elementos fueron agredidos por sujetos armados, por lo que repelieron el ataque y lograron asegurar dos armas largas, cinco fornituras, dos chalecos balísticos, dos cargadores, ocho cargadores para calibre .223, 16 cargadores para calibre 7.62 x 39 mm, 14 cargadores para calibre .50 y 150 cartuchos para calibre 7.62 x 39 mm.

Todo el material fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes.

Comentarios