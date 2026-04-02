Afluencia en Central de Autobuses de Monterrey por Semana Santa

Con el arranque del periodo vacacional, la Central de Autobuses de Monterrey registra un incremento significativo en la afluencia de pasajeros, generando un importante movimiento tanto al interior como en los alrededores de la terminal.

Ante esta situación, elementos de Tránsito de Monterrey implementaron un operativo vehicular en la avenida Colón, con el objetivo de agilizar la circulación y permitir el ascenso y descenso adecuado de pasajeros, evitando congestionamientos y reduciendo riesgos de accidentes en la zona.

De manera paralela, policías regiomontanos reforzaron la seguridad al interior de la central, con recorridos constantes y vigilancia en áreas de espera, andenes y taquillas, a fin de garantizar la integridad de los viajeros durante esta temporada de alta demanda.

Coahuila, Tamaulipas y Zacatecas, destinos más solicitados por pasajeros

Los destinos más solicitados corresponden a estados vecinos como Coahuila, Tamaulipas y Zacatecas, así como diversas ciudades del centro del país.

Entre los puntos con mayor demanda destacan Matamoros, Ciudad Victoria, Reynosa, Nuevo Laredo y Tampico.

Asimismo, se reporta una importante movilidad hacia ciudades de Coahuila como Monclova, Torreón, Saltillo y Piedras Negras, mientras que otros pasajeros optan por trayectos más largos hacia entidades como Zacatecas y San Luis Potosí.

Incluso, se mantienen corridas constantes con destino a los Estados Unidos, lo que refleja la alta movilidad internacional durante este periodo vacacional.

Personal de la central exhortó a los usuarios a anticipar su llegada, adquirir boletos con tiempo y mantenerse atentos a sus pertenencias, ya que se prevé que la afluencia continúe en aumento durante los próximos días.

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