Ahora Díaz Ordaz es avenida 2 de octubre en Santa Catarina

En un acto que el municipio de Santa Catarina calificó como un ejercicio de justicia social y memoria histórica, el bulevar Gustavo Díaz Ordaz cambió oficialmente su nombre a avenida 2 de Octubre.

Este cambio busca honrar y conmemorar a los participantes del Movimiento Estudiantil de 1968 y la lucha por la libertad de expresión y contra la represión política, informó el municipio a través de un comunicado.

La ceremonia fue encabezada por el alcalde Jesús Nava Rivera y contó con la presencia de José Luis Becerra, promotor del cambio de nomenclatura.

También asistieron los sobrevivientes del Movimiento Estudiantil del 68, Mirtoclia González y Felipe de Jesús Galván, así como diversos ciudadanos y figuras políticas.

El alcalde Nava Rivera destacó que la acción municipal atiende al sentir de los integrantes del Movimiento y representa un paso firme hacia el reconocimiento de sus principios.

"Hoy hacemos justicia, reconocemos el sentir de los integrantes del Movimiento Estudiantil y valoramos sus bases, que hoy tienen como respuesta una acción por parte del Municipio con el cambio de nomenclatura", afirmó el edil.

"Honraremos así la memoria de más de 350 estudiantes y líderes sociales que fueron abatidos en la plaza de Tlatelolco".

Los sobrevivientes del 68 expresaron su satisfacción por la aprobación unánime del Cabildo para este cambio, señalando que Santa Catarina sienta un precedente que podría ser replicado por otros municipios del país.

Antes de la oficialización, el municipio llevó a cabo una campaña de concientización dirigida a empresarios, industriales y ciudadanía en general para informar sobre la nueva nomenclatura.

Al evento asistieron figuras políticas como el coordinador de los diputados de Morena, Mario Soto, y la dirigente estatal de Morena, Anabel Alcocer, así como el exalcalde Abel Guerra, y representantes de instituciones académicas e industriales de la zona.

