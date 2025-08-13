Cerrar X
Nuevo León

Alcanza NL reducción histórica de pobreza extrema

El gobernador Samuel García dijo que el estado logró una reducción histórica en pobreza extrema, es decir que 94 mil personas salieron de esta condición

  • 13
  • Agosto
    2025

El gobernador Samuel García dijo que el estado logró una reducción histórica en pobreza extrema, disminuyendo del 2.1% en 2020 al 0.5% en 2024, es decir que 94 mil personas salieron de esta condición en solo cuatro años, de acuerdo con el informe Medición Multidimensional de la Pobreza 2022-2024, presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El mandatario estatal indicó que esta cifra se alcanzó gracias a la implementación de una política social y transversal “La Nueva Ruta”, que coordina la Secretaría de Igualdad e Inclusión que encabeza Martha Herrera.

“Nuevo León es primer lugar en todo. Este es el mejor ejemplo de por qué siempre es bueno ser primer lugar en todo. De 2021 a 2025, el estado de Nuevo León redujo su pobreza extrema, que estaba en 2.1 por ciento, a menos de punto cinco por ciento".

En Nuevo León, 94 mil personas estaban en condiciones muy precarias y hoy tienen oportunidades. En pobreza, el rubro general, hace 4 años estábamos con un 16 por ciento y ya se redujo a 10 por ciento; son 770 mil neoloneses que salieron de la pobreza en 4 años.

Indicó que el empleo formal y los programas sociales como “Hambre Cero” han hecho esta reducción significativa en la pobreza en el estado.

“El que haya mucho empleo, el que haya empleo de bonos pagados, el que tengamos escuelas de 8 horas, no de 4, el que demos gratis las medicinas, las citas y el servicio de salud, el que haya Hambre Cero llevando a todo mundo apoyo y comida sin importar color o si está haciendo un padrón electoral, el que llevemos todo eso a la ciudadanía hoy transforma 770 mil vidas”, apuntó el mandatario estatal.

De acuerdo con el INEGI, en cuatro años, la pobreza en el Estado se redujo del 24.3% en 2020 al 10.6% en 2024, el nivel más bajo registrado desde 2016, con más de 776 mil personas mejorando sus condiciones de vida.

Para la medición multidimensional de la pobreza, INEGI toma en cuenta dos dimensiones: los derechos sociales y el bienestar económico.

De los seis derechos sociales, Nuevo León registró avances significativos del periodo 2020 al 2024. 

1. La carencia de alimentación nutritiva y de calidad, pasó de 14.7% a un 9.3%, una disminución del 19.85%.

2. La carencia de rezago educativo registró una disminución del 0.6% al pasar de 14.4% a 13.3%. 

3. La carencia de acceso a la salud disminuyó de 21.5% a 15.8%. 29.89% menos que en la última medición. 

4. La carencia por acceso a la seguridad social pasó de 31.9% a 24.7%. Una disminución de un 8.10%, que se traduce en más personas que cuentan con prestaciones asociadas al empleo formal. 

5. La carencia de calidad y espacios de vivienda. La carencia por calidad y espacios de la vivienda se redujo de 3.9% a 2.6%, derivada de los esfuerzos para que las viviendas cuenten con pisos, techos y muros firmes.

6. La carencia por servicios básicos en la vivienda, que había registrado un incremento en 2022 a causa de la severa sequía que se registró en la entidad, ahora se encuentra en el punto más bajo del que se tenga registro, pasando de 2.3% a 1.9%.


