Nuevo León

Alerta Conagua por tormentas en Nuevo León durante la tarde

Sería en un lapso de tres horas que se presentarían estas fuertes lluvias, las cuales afectarían en Nuevo León a toda la zona metropolitana de Monterrey

  • 10
  • Agosto
    2025

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) lanzó una alerta para el noreste de México, que sufriría de tormentas durante la tarde de este domingo 10 de agosto.

De acuerdo con la Conagua, sería en un lapso de tres horas que se presentarían estas fuertes lluvias, las cuales afectarían en Nuevo León a toda la zona metropolitana, así como al norte, sur y oriente de la entidad.

Estas lluvias vendrían acompañadas de actividad eléctrica, potencial caída de granizo y rachas de viento de entre 40 y 60 km/h, por lo que se llamó a extremas precauciones.

WhatsApp Image 2025-08-10 at 3.10.42 PM.jpeg

Además de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas también recibirían estas tormentas; el primero en las zonas cercanas a la sierra de Arteaga, centro y sureste de la entidad.

Por su parte, en Tamaulipas únicamente se darían estas condiciones adversas en valle del estado y la región noroeste.


