Nuevo León

Alertan desabasto de cabrito para Mundial por falta de apoyos

La presidenta de la Canirac reiteró las expectativas negativas para la industria restaurantera en 2026 debido al incremento en la carga fiscal

  • 11
  • Diciembre
    2025

El platillo típico regiomontano por excelencia, el cabrito, podría no formar parte de la oferta culinaria de Nuevo León para el Mundial de 2026, advirtieron productores y empresarios al denunciar falta de apoyo gubernamental.

Los estragos de lo que calificaron como un abandono en el campo ya dejaron este año una muestra de su magnitud con marcados desabastos por la caída en la cría de ejemplares.

La escasez además elevó los precios por unidad hasta un 40%, lo que significó que cada cabrito costó entre $1,400 y $3 mil pesos, revelaron en rueda de prensa con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac).

“Este año vivimos la peor escasez que recordamos, simplemente no había cabritos, ni siquiera poquitos, y por supuesto vino con aumento de precios.

“En octubre llegaba nuestro distribuidor y simplemente nos decía ‘no hubo’, y teníamos que cerrar a las 4:00 de la tarde y la gente se enojaba porque venía y no había cabrito”, compartió Ana Caballero, restaurantera.

El panorama, explicaron, requiere la intervención de las autoridades para que se fomente la producción como se hacía en años anteriores.

“Nos hace falta asistencia técnica en el campo, apoyos económicos, programas que sean focalizados en las necesidades como corrales, genética, hacer alianzas para vender los productos y acortar algunos eslabones.

“Con todo respeto a las administraciones de los gobiernos federales y estatales, antes sí había acompañamiento, había gente en el campo”, lamentó el productor caprino Jorge Grimaldo, “hoy no hay apoyos, no hay incentivos económicos, ni créditos”.

A pregunta expresa sobre si el panorama significaría para el Mundial, los restaurantes se vean imposibilitados para ofertar el tradicional platillo, los representantes del gremio confirmaron que esa es la estimación que tienen.

“Desafortunadamente así es, y sería una lástima que no dejes de pasar a los clientes por no tener la materia prima, que es el cabrito.

“Con este panorama se van a traer cabritos de Coahuila, Zacatecas, Chihuahua, inclusive los traen de Baja California”, expuso Grimaldo.

Por su parte, Kathia Guajardo, presidenta de la Canirac, reiteró las expectativas negativas para la industria restaurantera en 2026 debido al incremento en la carga fiscal proyectado por el Estado y la Federación, la reducción de la jornada laboral, y las reformas a la Ley Aduanera.

Con lo anterior, dijo, el sector del cabrito se verá igual de afectado, por lo que llamó a mesas de trabajo con las autoridades para que escuchen las necesidades.

“Hoy la cadena productiva que lo hace posible está bajo presión, enfrenta los mismos incrementos de fiscalización, sobrecostos, riesgos reales que podrían comprometer su continuidad.

“Si esto se rompe no solamente perderemos un platillo, sino nuestra identidad, nuestro orgullo y nuestra tradición neolonesa”, sentenció.

 

desabasto-de-cabrito-en-nuevo-leon.jpeg


Comentarios

