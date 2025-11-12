Andrés Mijes impulsa la lectora como motor de transformación

En el marco del Día Nacional del Libro, que se celebra cada 12 de noviembre, el municipio de Escobedo destacó la importancia de la lectura como una herramienta que impulsa el crecimiento personal y el cambio positivo en las comunidades.

El alcalde Andrés Mijes participó en el maratón de lectura “Leer Transforma” realizado en la Preparatoria 25 “Eduardo Aguirre Pequeño” de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Ante decenas de estudiantes reunidos en el patio central de la institución educativa, el edil inauguró este maratón de lectura con un fragmento de la obra “Cómo ordenar una biblioteca” de Roberto Calasso.

Durante su mensaje, subrayó que leer le permitió comprender que los límites no nacen del origen, sino de la falta de curiosidad y de imaginación, motivo por el cual en la 4T Norteña la lectura impulsa la transformación positiva que vive la ciudad.

Mijes refrendó que Escobedo, también construye con ideas, creatividad y nuevas posibilidades para las juventudes.

En la preparatoria se contó con la colaboración del Fondo de Cultura Económica, que acercó a los alumnos ejemplares de libros clásicos y de moda a bajo costo.

Comentarios