Confirman dos casos de sarampión en Coahuila durante 2026

La Secretaría de Salud de Coahuila confirmó los dos primeros casos de sarampión en la entidad durante este 2026. Se trata de un bebé de 20 meses y su tío de 19 años, ambos originarios del ejido Mayran, en el municipio de Torreón, quienes se reportan estables y bajo seguimiento médico.

De acuerdo con la dependencia estatal, tras la confirmación por laboratorio se activaron los protocolos de vigilancia epidemiológica y cerco sanitario en la comunidad, con el objetivo de prevenir nuevos contagios.

El secretario de Salud, Eliud Aguirre Vázquez, informó que actualmente Coahuila cuenta con 120 mil dosis disponibles para reforzar la vacunación contra el sarampión, distribuidas en los 133 Centros de Salud y 14 Hospitales Generales del estado, además de brigadas móviles que operan en zonas urbanas y rurales.

Como parte de las acciones preventivas, se intensificó la estrategia de vacunación casa por casa, la instalación de módulos itinerantes y las visitas a planteles escolares de educación básica, en coordinación con los municipios y el programa Mejora Coahuila.

Las autoridades sanitarias reiteraron que el esquema de protección contempla la aplicación de la dosis cero para menores de 6 a 11 meses, la vacuna triple viral (SRP) al cumplir un año y el refuerzo correspondiente en edades posteriores. Asimismo, se aplica la vacuna doble viral (SR) a personas de entre 10 y 49 años que requieran completar o reforzar su esquema.

La Secretaría de Salud exhortó a madres y padres de familia a revisar las cartillas de vacunación y acudir a los módulos de Medicina Preventiva ante cualquier síntoma como fiebre, erupción cutánea, tos, escurrimiento nasal u ojos enrojecidos, signos característicos de la enfermedad.

Aunque los dos casos confirmados se mantienen bajo control, la dependencia estatal señaló que continúa la vigilancia epidemiológica permanente ante la presencia de brotes en otras regiones del país.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede prevenirse mediante la vacunación oportuna, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a completar los esquemas para evitar la propagación del virus.

